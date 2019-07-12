«Я тебе не верю»: в Серове многодетные матери, живущие в аварийном доме, спели мэру песню Лепса

Жители аварийного дома в Серове уже долгое время ждут расселение, и чтобы привлечь к себе внимание записали видео обращение к мэру города. Многодетные матери Альбина Вьюшкина и Елена Виноградова спели песню Григория Лепса «Я тебе не верю».

КУСОК ШТУКАТУРКИ УПАЛ НА КОЛЯСКУ

Дом №7 по улице Белореченской признали аварийным аж в 2015 году. Тогда же Елена Виноградова купила там квартиру на материнский капитал и переехала в нее вместе с тремя детьми. По словам женщины, о том, что дом ветхий они узнали через три года.

- В ноябре 2018 сотрудники администрации принесли нам бумагу о выселении. До Нового года мы должны были освободить квартиры. То есть зимой, на улицу. Мы собственники, но нам не предложили взамен ни компенсацию, ничего взамен, - рассказывает Елена Виноградова.

Несущая стена давно треснула, а фундамент разваливается. Фото: Елена Виноградова

Но некоторые жильцы все-таки съехали. На весь дом сейчас осталось шесть семей, среди них две многодетные, парализованная бабушка и пенсионер после инсульта. Однако условия, в которых приходится им жить – ужасные.

- Однажды с потолка небольшой кусок штукатурки упал на коляску. Хорошо, что пустую, но если штукатурка упала бы на голову ребенку, то последствия были бы нехорошие, - вспоминает Елена.

Еще в этом доме два года как нет отопления, чтобы хоть как-то согреться Елена купила несколько обогревателей. Зимой приходится спать в одежде, но дети все равно постоянно простужаются.

В подвале круглый год стоит вода и из-за этого зимой замерзают трубы. Фото: Елена Виноградова

- В подвале у нас болото. Там круглый год воды по колено. Все эти трубы давно лопнули. Зимой из-за этого перемерзает вода и мы живем без нее, - продолжает наша собеседница.

Фасад дома тоже выглядит как после бомбежки – на несущей стене большая трещина, фундамент тоже разваливается. Жить в таком доме опасно.

«СЛЕДУЮЩУЮ ЗИМУ НАМ ТАМ НЕ ПЕРЕЖИТЬ»

Семье Виноградовых предложили жилое помещение в общежитии, но Елена от него отказалась. Говорит, что условия там еще хуже, чем в доме на Белореченской. Но и в этой квартире оставаться тоже нельзя.

Перед Новым годом им пришло уведомление о выселении. Фото: Елена Виноградова

- Следующую зиму нам там не пережить, - говорит Елена с тревогой в голосе. – Мои дети постоянно болеют бронхитом и не слазят с антибиотиков. Это ведь не только издевательство над нами, а над детьми. Если бы не они, мы бы так не воевали.

Елена вместе с соседкой Альбиной, у которой тоже трое детей, регулярно ходят в администрацию, чтобы решить вопрос с жильем. По словам женщин, там никак не реагируют. Вот они и решили привлечь внимание мэрии через соцсети и записали видео, где они поют песню Григория Лепса «Я тебе не верю».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/719823" frameborder="0"></iframe> В Серове многодетные матери, живущие в аварийном доме, спели мэру песню Лепса.

Кстати, в администрации уже дали официальный ответ. По словам чиновников, дом № 7 по улице Белореченской включен в программу по переселению из аварийного жилья с 2019-2025 год. Также в мэрии заявляют, что всем жильцам предлагали варианты из специализированного жилищного фонда, куда можно переехать.

- На сегодняшний день большая часть семей, проживающих в аварийном доме, уже переехала в жилые помещения из специализированного жилищного фонда либо другие жилые помещения. Работа по подбору вариантов жилья из спецфонда для тех, кто продолжает проживать по Белореченской, 7, будет продолжаться. По соглашению собственникам жилых помещений, расположенных в доме № 7 по улице Белореченской, будет выплачено возмещение, - ответили в администрации по Серовскому округу.