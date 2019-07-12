На Белоярской АЭС отключили энергоблок №4

Белоярская атомная электростанция в Свердловской области отключила от сети энергоблок №4 из-за срабатывания автоматического механизма защиты. Отключение произошло в 2:51 в ночь на 12 июля.

- Выработка электроэнергии энергоблоком №4 будет возобновлена после установления и устранения причин отключения электрического генератора, - говорят в пресс-службе БАЭС.

На предприятии «Комсомолку» заверили, что отключение никак не скажется на энергоснабжении жителей Свердловской области.

- Отключение энергоблока №4 не повлияет на энергоснабжение потребителей, так как нагрузка перераспределяется диспетчером энергосистемы, - говорит на станции. - Энергоблок № 3 Белоярской АЭС продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком. Снижение мощности энергоблока произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Специалисты заявили, что отключение не привело к негативным последствиямФото: Алексей БУЛАТОВ

Также специалисты отметили, что радиационная обстановка в городе Заречном и зоне наблюдения соответствует режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона.

- В городе Заречном гамма-фон равен естественному, и составляет около 0,1 мк3в/час, - добавили в пресс-службе БАЭС.

Реактор БН-800 является реактором замкнутого цикла, сам энергоблок запущен 3,5 года назад.

Работники реактора мониторят ситуацию в режиме реального времениФото: Алексей БУЛАТОВ

Белоярская АЭС работает с апреля 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).