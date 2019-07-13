В матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Урал» взял верх над «Уфой»

На Екатеринбург-Арене вечером субботы прошел матч первого тура чемпионата России. На футбольном поле сразились «Урал» и «Уфа» - победа досталась местному клубу. Уральская команда разгромила гостей со счетом 3:2.

Матч закончился для уральцев успешно, хотя отличились далеко не всеФото: Алексей БУЛАТОВ

Полузащитник Эрик Бикфалви забил первый гол уже на 14-й, и весь первый тайм счет оставался неизменным. Сегодня удача, по всей видимости, оказалась на стороне уральского игрока, и уже на 4-й минуте второго тайма Эрик Бикфалви отправил второй мяч в ворота противника.

Уральские игроки одержали победу со счетом 3:2Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Счет открылся на 14-й минуте благодаря точному удару головой Эрика Бикфалви – 1:0, - вспоминают в пресс-службе ФК «Урал». - 10-й номер нашей команды замкнул навес партнера с углового! В дебюте второго тайма Бикфалви оформил дубль – 2:0! И вновь полузащитник забил головой. Ассистентом выступил Денис Кулаков.

Не обошлось и без травмФото: Алексей БУЛАТОВ

Это раззадорило уфимских футболистов, и через 27 минут нападающий ФК «Уфа» Андрей Козлов забил гол хозяевам поля. Но уральцы просто так не сдаются - испугавшись, что счет может сравняться, полузащитник уральской команды Юрий Бавин на 81-й минуте забил третий гол соперникам. Но уже через пять минут уфимцам удалось сократить разрыв в результате пенальти. Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин забил второй гол. Игра завершилась со счетом 3:2.

ФК "Уфа" потерпел поражение, но забил два гола в ворота хозяев поляФото: Алексей БУЛАТОВ

На открытие первого сезона после долго перерыва пришли около 15 тысяч болельщиков. Представление для них началось за полтора часа до начала игры. Любой желающий мог сфотографироваться с тотемным животным «Урала» - шмелем, попробовать забить гол и поваляться в бассейне с разноцветными мечами. В общем, первый тур Российской Премьер-Лиги в Екатеринбурге начался весело.

Игра шла почти на равныхФото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимцы пропустили три мячаФото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции футболисты вышли на поле перед началом игры вместе с детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ

Любой болельщик мог проверить свои спортивные способности перед игройФото: Алексей БУЛАТОВ

Мячи пинали даже девчонкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Фанаты "Урала" тщательно подготовились к матчуФото: Алексей БУЛАТОВ

Сфотографироваться со шмелем хотели и взрослые, и детиФото: Алексей БУЛАТОВ

Юных болельщиков больше всего впечатлил бассейн с шарикамиФото: Алексей БУЛАТОВ