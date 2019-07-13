В Дегтярске задержали пенсионера, который хотел установить памятную доску, посвященную Ричарду Никсону

В шахтерском городе Дегтярск, расположенном на Среднем Урале, полиция задержала 75-летнего писателя Петра Ивановича Кикилыка. Он вместе с другими инициативными жителями города решил разместить на здании бывшего рудоуправления мемориальную доску в честь 37-го президента США Ричарда Никсона, который дважды бывал в Дегтярске.

Он провел лето в уральском городе вместе с родителями, которые приехали туда как представители фирмы «Лена Голдфилдс», заинтересованной в Дегтярском медном руднике. Старожилы рассказывают, что маленький Ричи играл вместе с местными ребятишками в футбол. А после, когда уже подрос и стал президентом Соединенных Штатов Америки, приехал с визитом в СССР и посетил городок, где когда-то бывал еще ребенком.

Петра Ивановича задерживал большой наряд полиции Фото: Сергей ЗыковФото: Соцсети

Но об этом важном не только для самого Дегтярска, но и для всего Урала событии знают далеко не многие. Именно поэтому группа общественников решила установить в городе памятную табличку, посвященную американскому президенту. По их мнению, это бы могло развить туризм в маленьком шахтерском городке, который не отличается обилием достопримечательностей. Да и, вполне возможно, помогло бы наладить отношения между Америкой и Россией.

Причем мероприятие согласовали с Министерством иностранных дел, Посольством США и даже пригласили его представителей, но местная администрация решила вставить палки в колеса и заявила, что в предполагаемый день установки мемориала в Дегтярске будет проводиться празднование 65-летия города.

Никсон прогуливается по Дегтярску во время визита в 1959 годуФото: Архив "КП"

Общественники решили пойти на риск, полагаясь на то, что их мероприятие не имеет ничего общего с митингом. Собрались в эту субботу возле здания бывшего рудоуправления на улице Калинина, 31а. Но там их уже поджидало два автобуса сотрудников полиции. По словам очевидцев, их было 14-17 человек, начиная с сержанта, заканчивая майором. Не успел Петр Иванович Кикилык достать памятную доску и произнести торжественную речь, как его тут же задержали.

- Видимо, существует какое-то иррациональное противодействие со стороны властей Дегтярска, - уверен правозащитник Анатолий Свечников. - Кто-то дал указание задержать Петра Ивановича Кикилыка, который был заявителем и инициатором создания мемориальной доски. Люди только еще собрались на мероприятие, он даже не успел достать доску из машины, а его задержали, причем даже не составили протокол, а сразу же отвезли в отделение полиции Ревды.

Анатолий Свечников считает, что сотрудники МВД нарушили все возможные правила: не представились, не сразу назвали причину задержания общественника и поместили его под стражу. В воскресенье в 9:00 в Ревдинском городском суде уже назначено слушание административного дела, возбужденного за нарушение ФЗ 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».