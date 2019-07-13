Ford 30-го года, хиппи-мобиль и французы на «Волге»: как в Екатеринбурге проходит ретро-ралли

36-градусная жара, 57 ретро-автомобилей и самый старенький участник за всю историю гонок. В эту субботу Екатеринбург наводнили любители редких машин не только с Урала, но и Москвы и даже Европы. Так экипажи французов и испанцев уселись в советские автомобили «Волгу» 1961 года выпуска и «Копейку» 1972-го года.

Помимо отечественных машин на соревнованиях представлены и иностранные марки: Jaguar, Mercedes, Ford, Cadillac, Porsche и Rolls-Royce. И все были сделаны не позднее 1988-го года. Самым ранним выпуском может похвастаться Ford А, который произвели на свет в 1930 году. На нем в ралли участвует команда музея автомобильной техники УГМК.

Тот самый Форд 1930-го года выпуска Фото: пресс-служба Музея УГМК

Второй экипаж музея стартовал на «Москвиче 412», который шесть лет назад занял третье место в ралли «Пекин-Париж». Причем дистанцию до Парижа из России и обратно отечественный автомобиль преодолел своим ходом.

Еще одним участником ретро-ралли в Екатеринбурге стал «родственник» хиппи-мобиля – Volkswagen Т2. Экипаж минивэна 78-го года выпуска, состоящий из четырех человек, настроен на победу и готов побороться за «Кубок Урала».

Машины из других городов перед ралли доставили транспортировщики Фото: пресс-служба Музея УГМК

Интересно, что раньше ретро-ралли проводилось только в европейской части страны и впервые пересекло границу Европы-Азии, добравшись до Урала. До этого соревнования среди старинных авто проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Калуге.

Поэтому пропустить это зрелищное событие просто преступление. Тем более среди зрителей на финише будут разыгрывать iPhone. А финишировать машины начнут с 17:30 на площади 1905 года.

Первым заданием для участников стали теплицы УГМК Фото: пресс-служба Музея УГМК

Кстати, соревнуются участники не на скорость, а сообразительность и чистоту исполнения заданий. Первым препятствием для них стали теплицы в Верхней Пышме, которые автолюбителям предстояло объехать.

- Экипажи соревнуются на точность прохождения точек маршрута, зашифрованных в дорожной книге, - дополняют в пресс-службе Музея УГМК. - Дополнительные баллы начисляются участникам за элементы фигурного вождения, которые им предстоит выполнить на одном из контрольных пунктов.