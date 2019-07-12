2019-07-12T07:40:52+03:00
Звезды

Качает ягодицы, позирует на пляжах и дружит с Галкиным: рассматриваем сочные фотографии Юлии Михалковой в день ее рождения

Сегодня звезде «Уральских пельменей» исполнилось 36 лет
Олег Галимов
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Сегодня звезде «Уральских пельменей» Юлии Михалковой исполнилось 36 лет. Редакция «Комсомолки» поздравляет известную актрису с днем рождения и показывает ее самые завораживающие снимки.

Юлия родилась в Верхней Пышме, где выучились в школе № 2. Во время учёбы в 10 классе школы начала работать на местном телевидении в должности ведущей молодёжных новостей. После окончания школы поступила на филологический факультет Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге по специальности преподаватель русского языка и литературы.

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В свои 36 Михалкова выглядит просто изумительно
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В ее блоге часто можно увидеть, как Юлия качает ягодицы и спину
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Михалкова на красной дорожке Канского кинофестиваля
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С первого курса Михалкова участницей университетской команды КВН «НеПарни», которая играла в Премьер-лиге Свердловской области.

В 2005 году стала ведущей программы передач на «Четвертом канале» екатеринбургского телевидения, а позже стала вести прогноз погоды в «Новостях». В 2009 году стала актрисой «Уральских пельменей».

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Актриса во время отдыха в Сингапуре
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Юлия с Максимом Галкиным. Они познакомились на записи программы про блогеров
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Одна из последних фотографий в Instagram Юлии
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У нас также есть снимки, которые были сделаны в 2014 году в Верхней Пышме, где Михалкова прокатилась на танке из музея УГМК.

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А этим фото Михалкова поздравляла поклонников с первым днем весны
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Эффектный снимок из Санкт-Петербурга
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Ну разве она не прекрасна?
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С Днем рождения, Юлия!
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Взобраться на танк даже с такими высокими туфлями для Юлии не проблема! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взобраться на танк даже с такими высокими туфлями для Юлии не проблема!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актриса осталась в восторге от необычного тест-драйва Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актриса осталась в восторге от необычного тест-драйваФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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