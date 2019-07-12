Качает ягодицы, позирует на пляжах и дружит с Галкиным: рассматриваем сочные фотографии Юлии Михалковой в день ее рождения

Сегодня звезде «Уральских пельменей» Юлии Михалковой исполнилось 36 лет. Редакция «Комсомолки» поздравляет известную актрису с днем рождения и показывает ее самые завораживающие снимки.

Юлия родилась в Верхней Пышме, где выучились в школе № 2. Во время учёбы в 10 классе школы начала работать на местном телевидении в должности ведущей молодёжных новостей. После окончания школы поступила на филологический факультет Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге по специальности преподаватель русского языка и литературы.

mihalkova В свои 36 Михалкова выглядит просто изумительно

mihalkova В ее блоге часто можно увидеть, как Юлия качает ягодицы и спину

mihalkova Михалкова на красной дорожке Канского кинофестиваля

С первого курса Михалкова участницей университетской команды КВН «НеПарни», которая играла в Премьер-лиге Свердловской области.

В 2005 году стала ведущей программы передач на «Четвертом канале» екатеринбургского телевидения, а позже стала вести прогноз погоды в «Новостях». В 2009 году стала актрисой «Уральских пельменей».

mihalkova Актриса во время отдыха в Сингапуре

mihalkova Юлия с Максимом Галкиным. Они познакомились на записи программы про блогеров

mihalkova Одна из последних фотографий в Instagram Юлии

У нас также есть снимки, которые были сделаны в 2014 году в Верхней Пышме, где Михалкова прокатилась на танке из музея УГМК.

mihalkova А этим фото Михалкова поздравляла поклонников с первым днем весны

mihalkova Эффектный снимок из Санкт-Петербурга

mihalkova Ну разве она не прекрасна?

mihalkova С Днем рождения, Юлия!

Взобраться на танк даже с такими высокими туфлями для Юлии не проблема!Фото: Алексей БУЛАТОВ