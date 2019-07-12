Качает ягодицы, позирует на пляжах и дружит с Галкиным: рассматриваем сочные фотографии Юлии Михалковой в день ее рождения
Сегодня звезде «Уральских пельменей» Юлии Михалковой исполнилось 36 лет. Редакция «Комсомолки» поздравляет известную актрису с днем рождения и показывает ее самые завораживающие снимки.
Юлия родилась в Верхней Пышме, где выучились в школе № 2. Во время учёбы в 10 классе школы начала работать на местном телевидении в должности ведущей молодёжных новостей. После окончания школы поступила на филологический факультет Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге по специальности преподаватель русского языка и литературы.
С первого курса Михалкова участницей университетской команды КВН «НеПарни», которая играла в Премьер-лиге Свердловской области.
В 2005 году стала ведущей программы передач на «Четвертом канале» екатеринбургского телевидения, а позже стала вести прогноз погоды в «Новостях». В 2009 году стала актрисой «Уральских пельменей».
У нас также есть снимки, которые были сделаны в 2014 году в Верхней Пышме, где Михалкова прокатилась на танке из музея УГМК.
Взобраться на танк даже с такими высокими туфлями для Юлии не проблема!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Актриса осталась в восторге от необычного тест-драйваФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU