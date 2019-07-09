2019-07-09T10:26:56+03:00
Общество

На Урале воспитательница детского сада заставила девочку есть с пола

Пятилетний ребенок случайно уронил еду, чем вызвал гнев женщины
Олег Галимов
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По итогам проверки женщина отделалась замечаниемПо итогам проверки женщина отделалась замечаниемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Карпинске разгорелся скандал вокруг детского сада № 4 «Золотая рыбка». Местные жители обвинили воспитательницу Ольгу Макурову в том, что она заставляет есть детей с пола. По словам одной пятилетней девочки, во время обеда она случайно уронила тарелку с макаронами и котлетой, чем вызвала гнев женщины. Воспиталь собрал еду с пола и заставила есть ребенка. Девочка съела котлету, а грязные макароны – не стала.

Руководство садика провело служебную проверку, по итогам которой женщине вынесли дисциплинарное взыскание в виде замечания. Однако, вину Макуровой там отрицают, а рассказ девочки воспринимают как плод воображения.

- Установлено, что ребенок уронил часть макарон из тарелки, после чего воспитатель выбросила их в урну. Ольга Макурова работает в детском саду с 2000 года и пользуется уважением среди детей и других сотрудников. Раньше она не имела взысканий и замечаний, неоднократно поощрялась наградами. За все время работы это первый конфликт, связанный с ней и родителями, - рассказала «КП-Екатеринбург» заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Наталья Дядешева.

А вот в городском отделе образования более критично отозвались о проступке женщины.

- По итогам проверки отдела образования администрации городского округа Карпинск сделан вывод, что помимо нарушения должностной инструкции воспитатель детского сада еще и нарушила основные принципы стандарта дошкольного образования, который направлен на уважение личности ребенка. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет детальную проверку по данному факту, - сообщили в департаменте информационной политики региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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