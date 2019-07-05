«Чего они хотят?»: депутаты Гордумы не приняли доклад мэра Екатеринбурга

В пятницу, 5 июля, Гордума Екатеринбурга не приняла доклад мэра Александра Высокинского, который отчитался о работе руководства города за 2018 год.

- Документ посвящен в большей степени работе предыдущего руководства города и состава Гордумы. Буду говорить и о проблемах. Они станут базой при подготовке бюджета 2020 года. Главный критерий – положительная динамика социально-экономических показателей для города, - заявил мэр в своем обращении к народным избранникам.

В первой части доклада Высокинский рассказал о росте зарплат, развивающейся торговле в Екатеринбурге, который уже четверть века – не только промышленный, но и экономический центр Среднего Урала.

- Основные показатели в 2018 году демонстрировали положительную динамику. Рост заработной платы, которая превысила отметку в 51 тысячу рублей, высокие темпы строительства, естественный прирост населения, - отметил мэр.

По его словам, оборот средних и крупных организаций за 12 месяцев 2018 года вырос на 12,3%, индекс ввода жилья – на 8,1%, оборот розничной торговли – на 2,3%, а реальная заработная плата – на 6,3 %. При этом уровень безработицы снизился до рекордных 0,45% от числа экономически активного населения.

- Индекс потребительский цен достиг минимального значения за всю историю наблюдений с 1996 года: 2,4%, снизившись на 1,3% с 2017 года. Это связано с реализацией мероприятий по импортозамещению, хорошим урожаем и мерами по сдерживанию инфляции, - говорит градоначальник.

Однако часть депутатов доклад мэра не впечатлил – для принятия доклада не хватило всего одного голоса. Во время голосования воздержались три народных избранника – Константин Киселев, Александр Караваев и Любовь Боркова.

- Доклад мы заслушали, было 28 человек, проголосовали 19 человек за основу, а когда в целом голосовали — то проголосовали 18, — рассказал по итогам встречи спикер Гордумы Игорь Володин. — Мы заслушали, но решение не приняли. Мы не поставили никакой оценки. Если будет следующее заседание, то, возможно, мы заслушаем отчет еще раз. Глава неплохо отчитался за свои четыре месяца работы. К нему вопросов нет, я проголосовал за принятие отчёта. Сейчас мы выходим на формирование бюджета.

Алексей Вихарев. Фото: личная страничка депутата в Facebook

- Сегодня дума не приняла отчёт, прежде всего у себя, а не у главы города! В Екатеринбурге исполнительная власть тесно связана с представительной, и если что то не получается у Главы Города, значит виноваты все, в том числе и депутаты! - заявил депутат Алексей Вихарев.

Сам Высокинский на вопрос журналистов, что именно хотят от него слышать депутаты, ответил «потом как-нибудь расскажу».

По мнению ряда депутатов, обсуждение прошло открыто, на заседании смогли все высказаться. В итоге за 1,5 часа глава Екатеринбурга не смог убедить народных избранников в эффективности политики мэрии в 2018 году.