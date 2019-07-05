2019-07-05T10:17:58+03:00
Общество

Ссылка на Урал: Бывший вице-президент футбольного клуба Монако отправил сына с лазурных берегов в российскую реальность

Сын Вадима Васильева катается по Екатеринбургу на дешевой иномарке и живет в обычной квартире. Также парень порадовал отца внуком от простой уральской девушки
Алиса ЩЕДРИНА
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По ходатайству папы парня взяли работать на должность инженера в одну из компаний газовой отрасли. Фото: соцсетиПо ходатайству папы парня взяли работать на должность инженера в одну из компаний газовой отрасли. Фото: соцсети
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Вадим Васильев-младший никогда не был публичным человеком, несмотря на то, что его отец известный бизнесмен и популярная личность не только в России, но и во всей футбольной Европе. Именно под его руководством «Монако» стал чемпионом Франции и пробился в полуфинал Лиги Чемпионов. Именно во времена его правления «Монако» стал бизнес-машиной по зарабатыванию денег на продаже футболистов, и именно он привел в стан монегасков Александра Головина.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Что касается его сына, Вадима Васильева-младшего, то даже если покопаться в интернете, вы не найдете никакой информации про него. Однако, журналисты КП выяснили, как и где живет 26-летний отпрыск известного футбольного топ-менеджера.

Все началось еще в 2016 году, когда Васильев младший перебрался в Екатеринбург. По ходатайству папы парня взяли работать на должность инженера в одну из компаний газовой отрасли. Этот период легко прослеживается в инстаграме Вадима – лента с красивыми видами на побережье Лигурийского моря сменяется на заснеженные дворы и дороги сурового Екатеринбурга. Если в 2016 году жизнь парня была похожа на сказку обычного представителя золотой молодежи: фото из частного самолета, прогулки на яхте в Монте-Карло, то в 2018 все это сменилось на экскурсии в усыпанный снегом Асбестовский карьер.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Вадим сам рассказывал, что раньше работал в Москве и часто гостил у отца в княжестве Монако. Но работа не слишком радовала молодого человека, поэтому он не стал ответственным сотрудником. И через какое-то время строгий родитель сослал парня из-за его разгильдяйства на Урал. – Рассказал КП знакомый Вадима Васильева.

Сейчас Вадим Васильев работает инженером в отделе капитального строительства и инвестирования, ездит на работу на пикапе Mitsubishi L200 и воспитывает с простой уральской девушкой по имени Динара ребенка. Кстати внедорожник Вадим тоже приобрел недавно, раньше он и вовсе передвигался на Chevrolet Cruze. Семья Вадима не производит впечатления зажиточной: жена не одевается в меха, в ее инстаграме не найти «тяжелый люкс», да и сам Васильев не имеет никаких атрибутов роскошной жизни. Все потому, что Васильев старший не балует отпрыска дорогими подачками.

Васильев с князем Монако, принцем Альбером II. Фото: соцсети

Васильев с князем Монако, принцем Альбером II. Фото: соцсети

- Динара и Вадим познакомились на работе. Стали встречаться, а вскоре и вовсе поженились. - Рассказывает «Комсомолке» знакомый Вадима. – Рассказывает «Комсомолке» знакомый Вадима. - По ним нельзя сказать, что они живут богато. Да это и не так вовсе. Они обычные люди, такие же, как и мы. Мы сами были удивлены, когда узнали, кто папа Вадима, и что он не забрасывает сына деньгами, как это обычно происходит у богатых родителей.

Свою любовь Вадим тоже нашел на Урале. Фото: соцсети

Свою любовь Вадим тоже нашел на Урале. Фото: соцсети

Сейчас Вадим и Динара воспитывают вместе полуторагодовалого ребенка. То есть у Вадима Васильева старшего появился внук, который пока даже не представляет, как богат его дедушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ссылка на Урал: Бывший вице-президент футбольного клуба Монако отправил сына с лазурных берегов в российскую реальность
Сын Вадима Васильева катается по Екатеринбургу на дешевой иномарке и живет в обычной квартире. Также парень порадовал отца внуком от простой уральской девушки
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