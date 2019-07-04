На Уралмаше иномарку намотало на столб: летел со скоростью 180 километров

В Екатеринбурге около 23:30 часов на проспекте Космонавтов в районе станции метро «Уралмаш» произошло серьезное ДТП, в ходе которого больше всего пострадал подеражный автомобиль «Мерседес».

Иномарку буквально намотало на столб, вылетел двигатель, и речи о восстановлении машины не идет. При этом, водитель остался жив. Других пассажиров в салоне авто не было.

Осколки разнесло на десятки метровФото: Юлия СТАЛИНА

- Он летел со скоростью не меньше 180 километров в час, потом был сильный хлопок, части автомобиля разлетелись вокруг метров на 20, - рассказывают очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718488" frameborder="0"></iframe> Серьезное ДТП на Уралмаше.Машину намотало на столбЮлия СТАЛИНА

На место выехали сотрудники ГИБДД, медики и пожарный расчет. Удивительно, но водитель остался жив, его в сознании отвезли в городскую больницу №23. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Очеыидцы до сих пор "дежурят" на месте ДТПФото: Юлия СТАЛИНА

- Рядом с местом ДТП сначала скопилась небольшая пробка, однако благодаря грамотным действиям сотрудников ДПС, сейчас тут все нормально, - сообщают очевидцы с места аварии.