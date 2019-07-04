2019-07-04T22:22:51+03:00
Происшествия

На Уралмаше иномарку намотало на столб: летел со скоростью 180 километров

Водитель чудом остался жив
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Машина очень сильно пострадала в ДТПМашина очень сильно пострадала в ДТПФото: Юлия СТАЛИНА
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге около 23:30 часов на проспекте Космонавтов в районе станции метро «Уралмаш» произошло серьезное ДТП, в ходе которого больше всего пострадал подеражный автомобиль «Мерседес».

Иномарку буквально намотало на столб, вылетел двигатель, и речи о восстановлении машины не идет. При этом, водитель остался жив. Других пассажиров в салоне авто не было.

Осколки разнесло на десятки метров Фото: Юлия СТАЛИНА

Осколки разнесло на десятки метровФото: Юлия СТАЛИНА

- Он летел со скоростью не меньше 180 километров в час, потом был сильный хлопок, части автомобиля разлетелись вокруг метров на 20, - рассказывают очевидцы.

Серьезное ДТП на Уралмаше.Машину намотало на столбЮлия СТАЛИНА

На место выехали сотрудники ГИБДД, медики и пожарный расчет. Удивительно, но водитель остался жив, его в сознании отвезли в городскую больницу №23. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Очеыидцы до сих пор "дежурят" на месте ДТП Фото: Юлия СТАЛИНА

Очеыидцы до сих пор "дежурят" на месте ДТПФото: Юлия СТАЛИНА

- Рядом с местом ДТП сначала скопилась небольшая пробка, однако благодаря грамотным действиям сотрудников ДПС, сейчас тут все нормально, - сообщают очевидцы с места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку
«Он ударился головой и все это время бродил в лесу»: в Нижнем Тагиле нашли пропавшего парня, похожего на Ивана Голунова
Свердловские полицейские поймали подозреваемого в грабеже и убийстве спустя 15 лет
В Москве назвали виновника загрязнения рек на севере Урала
Екатеринбуржец продает месторождение золота на севере области почти за 100 миллионов рублей
Команда ЕВРАЗ НТМК завоевала золотые медали на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills
«От Суходольской до Рябинина»: в Екатеринбурге продлят проспект Академика Сахарова
В Екатеринбурге немного увеличили стоимость питания школьников
«Не могу даже уйти из жизни достойно»: в Екатеринбурге около резиденции губернатора пытался уйти из жизни пенсионер
На Урале задержали пенсионерку с посылкой, в которой нашли 750 доз ЛСД
Свердловчане смогут бесплатно отправить по почте гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Евгений Куйвашев предложил без торгов отдавать землю под объекты туризма
На Урале в аварии из-за дождя пострадали женщина и два маленьких ребенка
Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург - Сургут на девять часов
«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин устроит музыкальное состязание с роботом на «Иннопроме»
В Екатеринбурге на день изменятся маршруты автобусов №43 и №57