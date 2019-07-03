«После аварии я научилась играть на фортепьяно»: Настя Кудри, дочь топ-менеджера УГМК, начала писать музыку

Дочь коммерческого директора «УГМК-Холдинга» Игоря Кудряшкина, певица, известная под сценическим псевдонимом Настя Кудри, впервые выступила на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Сейчас она гастролирует по стране и собирает полные залы. Певица пообщалась с журналистами «Комсомольской правды» прямо перед выступлением и рассказал о том, как живет после страшной аварии.

«НА ПЛОЩАДКЕ ОН БЫЛ СВОИМ ЧУВАКОМ»

22-летняя представительница золотой молодежи прославилась громким хитом «Здесь будет жарко», который записала совместно с Ольгой Бузовой. Кроме этого Настя спела с Алексеем Воробьевым. Мы спросили, как сейчас она общается со своими коллегами по цеху.

- С Воробьевым у нас как-то не сложились отношения. А вот с Бузовой мы видимся на разных площадках на работе, иногда переписываемся в директе (прим.ред. личные сообщения в соцсети Instagram). Еще мы поддерживаем друг друга, когда выходит песня. Но нет такого, что мы просим это делать. Если нравится, то я выставляю это в Instagram.

Фото: Instagram Насти Кудри.

Вы еще работали со звёздами Голливуда. Актер из «Сумерек» Кэм Жиганде снялся в вашем клипе. Как это было?

- Мы снимали клип для песни Bad boy. Съемки проходили в Лос Анджелесе. Режиссером был как раз Алексей Воробьев, - вспоминает певица, - Это было классно.

У них там случайно нет звездной болезни?

- На площадке он был своим чуваком. Он пришел и начал со всеми общаться, здороваться. Сразу вжился в образ и не чувствовалась никакой звездной болезни, - продолжает собеседница, - Мы в первый день сняли все быстрей, чем планировали. Он даже сам предложил кое-что доснять.

Фото: Официальная группа певицы Насти Кудри "ВКонтакте"

Пригодился ли такой международный опыт карьере?

- В принципе съемки в другой стране и тем более в Америке – это крутой опыт. Посмотреть, как проходит работа команды, проходит работа операторов и вообще всех. Такой опыт еще полезен для самого артиста. Ведь это не твоя зона комфорта, поэтому ты развиваешься.

«КАЖДАЯ МОЯ ПЕСНЯ КОМУ-ТО ПОСВЯЩЕНА»

Настя Кудри в шоу бизнесе больше пяти лет. За это время у девушки появился целый фан- клуб, поклонники у певицы есть и в Екатеринбурге. Когда фанаты узнали, что рэперша выступит на фестивале «Ночь музыки», завалили ее письма с просьбой устроить встречу. Такому натиску Настя не смогла противостоять.

- Они начали писать моему администратору и просили встретиться. Мы организовали небольшую фан-встречу. Были люди, которые приехали из других городов специально на мой концерт.

Одну из своих песен вы посвятили своему брату и исполнили на его свадьбе. Есть ли у вас еще треки, которые были написаны к особому случаю?

- Знаете, каждая моя песня кому-то посвящена. Хотя, в моем творчестве мало песен, которые кому-то можно было бы посвятить. В основном это контекст.

«БРОСИЛА КОННЫЙ СПОРТ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ СО СПИНОЙ»

На пике своей популярности рэперша сумела даже получить высшее образование. Недавно она окончила журфак. До того как Настя стала известной певицей, девушка занималась конным спортом. О своем хобби она вспоминает с улыбкой.

Сейчас у вас остается время уделять внимание своему хобби?

- Нет, я больше этим не занимаюсь. Я перестала этим заниматься из-за проблем со здоровьем, со спиной. Мне запретили врачи. Сейчас раз в полгода я заезжаю покататься для себя.

А у вас есть своя лошадь?

- Папе когда-то очень давно подарили на день рождения лошадь. Я на ней училась кататься. Её зовут Диадема, ей около 15 лет. Взрослая девочка.

«Я НАЧАЛА СОЧИНЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ МЕЛОДИИ»

Год назад Настя Кудри будучи в Ницце попала в страшную аварию. Чтобы избежать столкновения, она вывернула руль – и автомобиль упал вниз с 18-метровой скалы. Певицу без сознания доставили в местную больницу. Врачи, осмотрев девушку, приняли решение частично ампутировать два пальца на правой руке – мизинец и безымянный. В течение некоторого времени девушка скрывала полученную травму, не так давно она рассказала о своей потере публике.

После аварии девушка потеряла два пальца. Фото: Instagram Насти Кудри.

Сейчас вы учитесь играть на музыкальных инструментах?

- Я один раз пробовала учиться играть на гитаре, но мне показалось, что это не мое. Не сложилось у меня с ней. А вот на фортепьяно я учусь играть уже год. Это странный парадокс, как случилась авария и моя потеря, после этого я научилась играть на фортепьяно. Хотя, по идее, все должно быть наоборот. Мне кайфово.

И какие у вас успехи?

- Я могу сыграть любую мелодию, знаю аккорды. Я начала сочинять мелодию. За сложные я пока не берусь, а вот простые – легко.

Работаете над каким-нибудь альбомом?

- Я пишу сейчас два «ЕР» (прим.ред. мини-альбом), они разножанровые. Первый мини-альбом - рэп, второй – чил, космические звуки. Это будет новый жанр для меня, - рассказывает артистка, - Я сейчас открыла студию у себя дома и экспериментирую с разными звуками и текстами, жанрами. У меня будет трек в стиле хаус. Мне нравится экспериментировать, ведь артист должен быть разноплановым.

Ночь или день?

- Я работаю с 10 вечера до 8 утра. Это мое время, когда мой мозг работает так, что я могу писать и сочинять не останавливаясь. Это тяжело в плане светового дня. Мой режим не нормативный. Но то, что я получаю фитбек от этого ночью.

Что вас вдохновляет?

- Это люди и окружение. Я вообще очень завишу от эмоций. Также это места, где я бываю. Мое окружение создает меня. Если этого всего не будет, я не смогу работать. Раньше у меня этого не было и я не писала сама треки.

«В МУЗЫКЕ ВАЖНО РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ»

Свои собственные треки Настя начала писать только год назад, сразу после той страшной аварии. Девушка признается, что это полностью изменило её жизнь. По её словам, она стала лучше понимать музыку.

Сложно писать музыку?

- Можно что-то крутое придумать, можно вдохновиться и сделать что-то особенное и необычное. Но надо ведь доделывать этот продукт, чтобы он звучал круто. Это и какие-то технические процессы. Все это сложно и просто одновременно. Мне с каждым разом все легче.

Фото: Instagram Насти Кудри.

Как можно научиться писать музыку?

- У меня это произошла случайно. Я начала работать над этим. Есть кто-то кому это дано изначально. У меня, к сожалению, этого не было. Просто нужно уделять этому больше времени. Тут важно работать над собой.

Какая музыка сейчас «заходит» слушателям?

- Рэп, - смеется девушка, - Я люблю эту музыку. Но если вы спросите это у рокера, он ответит рок. Музыка - это субъективно. Кому что нравится. Я работаю, на таких площадках, где есть люди, которые любят мою музыку.