Револьвер XIX века и самодельный пистолет: в Екатеринбурге показали трофейное оружие боевиков из Сирии

В Окружном доме офицеров сегодня чествовали уральцев, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на территории Белоруссии. Там же в это время проходила небольшая выставка оружия. Пистолеты, пулеметы, автоматы… Они были разложены на столах в фойе дома офицеров ЦВО. И их даже разрешалось подержать в руках. Но что самое интересное – среди образцов было трофейное оружие, которым пользовались боевики во время войны в Сирии.

Настоящий раритет - британский револьвер, выпущенный в XIX веке. Он тоже каким-то образом попал на войну в Сирии.Фото: Данил СВЕЧКОВ

– Тут есть современные образцы американского и чешского производства, – отметили организаторы выставки. – Например, пистолет «Глок», которым в США пользуются полицейские. Есть и старинное стрелковое оружие, например два пистолета, которые использовались Германией в годы Великой Отечественной войны.

Среди экспонатов встречаются и самодельные пистолеты, сделанные из подручных материалов, а также настоящий раритет – британский револьвер 1878 года. Каким образом оружие эпохи, описанной в рассказах про Шерлока Холмса, попало на современную войну в Сирии, неизвестно. Выставка продлится всего один день.

Все трофейное оружие сегодня разрешали подержать в руках.Фото: Данил СВЕЧКОВ