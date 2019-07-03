Теряла сознание на улице: узнав свой страшный диагноз, школьница из Нижнего Тагила бросилась успокаивать маму

В мае 2018 года, жизни Насти Шиловой из Нижнего Тагила разделилась на «до» и «после». У 14-летней девочки обнаружилось страшное заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Проявилась болезнь совершенно спонтанно. По дороге в школу Насте стало плохо. Она начала терять сознание. Стоявшие на остановке люди подбежали к девочке, чтобы помочь и привести в чувство. Вскоре прибежала и мама. Ребенка оперативно обследовали, тогда-то и стал известен страшный диагноз.

- В тот момент Насте было 14 лет. Как раз в это время надо было паспорт получать. Мы уже сфотографировались, а тут такое. Первая мысль была: «откуда?». Настя даже простудными заболеваниями болела крайне редко. Естественно была истерика дикая. В голове не укладывалось. Зачем? Почему? И главное, как с этим справляться будем? Непонятно было, как она на это отреагирует. Взрослые они все равно более устойчивые, а ребенок есть ребенок, – вспоминает мама Насти Татьяна.

На вопрос, как отреагировала Настя на это событие, мама девочки рассказывает не в состоянии скрыть горечи.

- Сначала, конечно, тоже испугалась очень сильно. У нее была первая фраза: «Мама, я что, умру?». Потом как-то мы с ней сели, поговорили. Наш лечащий врач тоже с ней поговорил. После разговоров с врачом она успокоилась, сказала: «Все, мама хорошо, не переживай, мы будем лечиться».

Настя настроена позитивно и мечтает вернуться к нормальной жизни. Фото: сайт благотворительного фонда "Мы вместе"

Девочке назначили химиотерапию. Процесс лечения был для Насти тяжелым. Однако, «химия» дала результат: анализы девочки значительно улучшились. В этот момент болезнь вернулась с новой силой. В медицине, так называемый сверхранний рецидив, является крайне редким явлением. Настю он не обошел стороной.

Девочке срочно потребовалось дорогостоящее лечение. И к счастью, благодаря благотворительным пожертвованием, лечение было оплачено. Настя прошла противорецидивный курс. Лечение дало неплохие результаты и, главное, надежду на излечение. Сейчас Насте Шиловой 15 лет. Она вспоминает свою жизнь до того, как впервые услышала страшный диагноз.

- Раньше я была очень активным ребенком. Дома почти не бывала, после учебы в студию рисования, потом с друзьями гулять, вечером прогулка с собакой, – рассказывает девочка.

Настя мечтает стать психологом. Она объясняет это тем, что хочет помогать людям.

Сейчас девочке требуется пересадка костного мозга. Это очень дорогостоящая операция. Донором будет мама пациентки, Татьяна Павловна. Все, что остается для потенциального излечения ни в чем не повинного, жизнелюбивого ребенка – это деньги, которые могут пожертвовать любые неравнодушные к Настиной ситуации люди. Стоимость операции для Насти составляет 775 500 рублей.

Оказать посильную помощь ребенку можно на официальном сайте благотворительного фонда.