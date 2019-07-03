Полиция приехала в уральскую больницу после жалобы медсестры на подброшенное запрещенное вещество

Конфликтом между больницей в Серове и одной из ее сотрудниц занялись сотрудники полиции. После заявления, которое написала медсестра Парвиз Салаева, они организовали проверку.

Девушка жаловалась на то, что ей сделали выговор из-за марганцовки, которую якобы во время проверки обнаружили в шкафчике в ее кабинете. Для понимания, марганцовка входит в список прекурсоров наркотических средств, то есть участвует в их создании. Девушка также отмечает, что проверка проводилась в тот момент, когда ее в кабинете не было.

– Я медсестра перевязочной, – говорит Парвиз Салаева. – В служебной записке написано, что они нашли флакон, который относится к прекурсору, якобы в больницу он не выдавался, а появился у меня в шкафчике. В шкафчике я этого флакона не видела. Возможно, кто-то подложил его, сфотографировал и убрал. Мой кабинет очень часто проверяют. Я председатель профсоюза «Альянс врачей», борюсь с низкими зарплатами. В 2018 году меня уже увольняли, но я через суд восстановилась.

Инцидент произошел в горбольнице. Фото: Яндекс.Карты

В больнице тем временем заявили, что выговор девушке действительно сделали, но по другой причине.

– Да ей сделали выговор, но не за марганцовку, а за бардак на рабочем месте, – пояснил Олег Романов, пресс-секретарь Серовской городской больницы. – Марганцовка там находиться действительно не должна. Но главное нарушение – не выключенный антибактериалогический прибор, которым проводится дезинфекция кабинета. Также грязь на рабочем месте - пыль и брошенная шапочка. Проверяют у нас всех. О том, что якобы конфликт есть с нашей стороны – это неправда. Ко всем работникам мы относимся одинаково.

Тем временем в медучреждение уже наведались правоохранители.

– Медсестра написала заявление в территориальный отдел внутренних дел Серова, – подтвердил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – В больницу выезжала следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники полиции опросили и медсестру, и руководителей больницы для того, чтобы узнать, что произошло. Также представители МВД ознакомились с актом, который был составлен в отношении медсестры в больнице. По факту проводится проверка. По ее итогам будет принято обоснованное решение.