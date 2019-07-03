2019-07-03T12:41:16+03:00
Общество

«Комсомольская правда» выбирает самую обаятельную сотрудницу ГИБДД

Читатели могут проголосовать за одну из девушек, стоящих на страже безопасности дорожного движения
Алина Закусина
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Выбираем красавиц вместе. Фото: архив КПВыбираем красавиц вместе. Фото: архив КП
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3 июля ежегодно отмечается День сотрудника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения или День ГИБДД. В этой структуре работает большое количество прекрасных и смелых девушек, каждая – профессионал в своем деле. Специально для них «Комсомольская правда» запускает фотоконкурс!

Со 3 по 15 июля 2019 года на сайте ural.kp.ru наши читатели могут голосовать за одну из 11 участниц и познакомиться с их историями. Каждый пользователь может оставлять свой голос раз в 24 часа. По итогам голосования «Комсомольская правда» отметит самую достойную сотрудницу Управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Победительница получит в подарок фотосессию, а также примет участие в эфире на радио «Комсомольская правда», где сама сможет рассказать о непростой, но интересной службе в ГИБДД. Итоги конкурса будут подведены после 16 июля.

«Комсомолка» поздравляет всех сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения с профессиональным праздником и приглашает читателей голосовать за серьезных, ответственных и прекрасных девушек, которые несут эту нелегкую службу.

Положение о конкурсе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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