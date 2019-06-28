«Я закатила им истерику»: швея из Екатеринбурга судится за первое место с организаторами конкурса «Мисс Бикини»

Жительница Екатеринбурга обратилась в суд, чтобы восстановить справедливость в конкурсе красоты «Мисс бикини». Екатерина Мак уверена, что победительницы накрутили голоса, а она незаслуженно заняла восьмое место. Свердловчанка к тому же ждет еще и публичных извинений.

Сам конкурс проводил аквапарк «Лимпопо». Для участия в нем девушки должны были выложить в социальные сети свое фото возле баннера. Победительницу выбирали по лайкам – кто больше всех наберет «сердечек», получит звание «Мисс бикини».

- Я узнала о конкурсе за три дня до окончания. Попросила своих друзей и за меня начали голосовать. На момент окончания конкурса у меня было больше всех «лайков», - рассказывает Екатерина Мак.

Фото: представлено Екатериной Мак Даже в группе конкурса Екатерина обгоняла своих соперниц

26-летняя Екатерина Мак не модель, девушка работает швеей и воспитывает ребенка. Однако благодаря своей эффектной внешности, сумела победить в двух подобных конкурсах. В 2012 и 13-ом годах она стала «Мисс бикини», правда победительницу тогда выбирали жюри, а не пользователи интернета.

НИ ОДНОГО НАКРУЧЕННОГО ЛАЙКА

В этот раз Екатерина взяла только восьмое место, но красавица не согласна с этим и готова оспорить. Еще когда шло голосования в соцсетях, она заподозрила других участниц в накрутке лайков. Но и тогда, по словам свердловчанки, она была в лидерах. Свои претензии девушка высказала аква-парку.

- Я закатила им истерику, но не при всех конечно. На месте они мне сказали, что все вопросы к организаторам. Сейчас мы ничего решить не можем, но мы разберемся, - вспоминает участница конкурса, - После того как я опубликовала все свои скриншоты и видео, со мной связался маркетолог и сказала, что во всем виноват подрядчик и он не прав. Но сейчас они у девочек не могут ничего отобрать.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети https://www.instagram.com/ekaterina___mak/

В итоге переговоры ни к чему не привели, и девушка пошла в суд. Сейчас она намерена отстаивать свою правоту до конца.

«ЕЕ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ОБОСНОВАНЫ»

Представители аква-парка «Лимпопо» уверены, что конкурс был честным. Дело в том, что подсчет голосов проводил не сам аква-парк, а другая организация. Причин сомневаться в их работе, у них нет.

Фото: предоставлено Екатериной Мак

О том, что Екатерина подала в суд, в курсе. По словам юриста компании, они не видят никакой почвы для конфликта.

- Ее претензии не обоснованы. С нашей стороны какие-то действия предприниматься, однозначно не будут. Мы точно также довели до нее свою позицию и обратили внимание, что все расходы на судебные тяжбы несет не только та сторона, которая выиграла, но и проигравшая. То есть, если она проиграет, мы вправе взыскать эти судебные расходы, - прокомментировала ситуацию Айгуль Шаихова, ведущий юрист-консульт компании MALLINO Management.

Заседание назначили на 2 августа. Кроме судебного иска Екатерина отправила запрос в Администрацию города на имя мэра Александра Высокинского. Она планирует разобраться, почему в названии конкурса было указано «Екатеринбург».