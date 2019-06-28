2019-06-28T11:19:13+03:00
Общество

На Урале создали микроорганизм, который питается отходами и превращает их в биотопливо

С его помощью можно очищать почву, пропитанную бензином и мазутом
Данил СВЕЧКОВ
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Такой микроорганизм безопасен для человека и выживает даже в мороз, уверяет разработчик.Такой микроорганизм безопасен для человека и выживает даже в мороз, уверяет разработчик.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ
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На Урале появились микроорганизмы, которых можно покормить ядами, нефтью, моторным маслом, и получить на выходе тепло и электроэнергию. Не так буквально, конечно, но использовать их можно как для утилизации отходов, так и для выработки экологически безопасной энергии в биореакторе. Изобретение нашей ученой из УрО РАН, между прочим.

– Процессы переработки мусора в биореакторе происходят по типу АЭС, в результате чего выделяется электроэнергия, которую можно трансформировать в коммунальные сети, – объясняет разработчик Анна Фейгина, младший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН. – Она, безусловно, не такая мощная, как вырабатываемая на АЭС, но, например, для самообеспечения той же фермы хватит. Количество вырабатываемой энергии зависит от объема реактора. Такая практика распространена в Европе, когда с переработкой мусора электроэнергию пускают на обеспечение городов, благо там они небольшие.

Использовать этот микроорганизм можно для очистки почв и водоемов, а также при авариях, когда, например, опрокидывается бензовоз и щедро выливает содержимое цистерны в почву.

– Кроме того, данная технология может использоваться для очистки резервуаров и территорий нефтеперерабатывающих заводов, заправочных станций, – уточняют в УрО РАН.

Подобные микроорганизмы, питающиеся отходами, науке уже известны. Но в мороз они работать не могут, а вот разработка уральской ученой может. Сейчас она подала документы, чтобы запатентовать свою новинку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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