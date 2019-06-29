Сорванный концерт Хаски, капризы Maruv и танцы под «скибиди»: как в Екатеринбурге прошла «Ночь музыки»

Сегодня Екатеринбург снова проснулся знаменитым после прошедшей ночи. В этом году фестиваль Ural Music Night был настолько масштабным, что побил свои прошлогодние рекорды. На 75 площадках выступили больше 2 500 артистов, играющих в разных стилях и направлениях. Среди хедлайнеров громкие имена: Хаски, ЛСП, Little Big, Maruv.

Илья Прусикин вместе с фанатами исполнил танец "скибиди".Фото: Галина Соловьева

Фотографы, журналисты, телевизионщики всю ночь транслировали все, что происходит на улицах. Не обошлось без чп. О том, как прошла самая веселая ночь в Екатеринбурге, читайте в нашем материале.

В эту ночь работало 75 площадок по городу.Фото: Галина Соловьева

ПОКАЛЕЧЕННЫЕ, НО ДОВОЛЬНЫЕ

В этот раз организаторы решили сразу начать с десерта. Фестиваль открыла молодежная группа Little Big на площадке у театра Драмы.

Самые находчивые сидели на деревьях.Фото: Галина Соловьева

Послушать кумиров собралось несколько тысяч человек. Места возле сцены хватило далеко не всем, поэтому люди сидели на деревьях, стояли на ступеньках у здания правительства.

Фестиваль открыла молодежная группа Little Big на площадке у театра Драмы.Фото: Галина Соловьева

В середине выступления солист группы Илья Прусикин объявил, что кто-то из толпы сломал ногу и нуждается в помощи. Это была девушка, к скорой ее пришлось нести на руках.

К скорой ее пришлось нести на руках.Фото: Галина Соловьева

ЧАРУЮЩАЯ КЛАССИКА

Если площадка на Драме переполнена людьми, то на площади 1905 года почти пусто и тихо. Но тихо потому что здесь весь вечер играли классику. На сцене оркестр, за фортепьяно Иван Бессонов, молодой пианист. Музыкант порадовал зрителей композициями Баха и Вивальди.

На главной площади города играла классическая музыка.Фото: Галина Соловьева

- Погода нас сегодня порадовала. Но мы еще во многом зависим от звукорежиссера. Концерт на улице- это серьезно. Но шум трамваев нам не мешает, - поделился с «комсомолкой» Алексей Лундин, концертмейстер оркестра.

По сравнению с площадкой у театра Драмы на площади 1905 года все спокойно.Фото: Галина Соловьева

КРЫША НА МЕСТЕ

Как всегда, шоу показали на крыше музея истории Екатеринбурга. На площадке выступили известные хоровые коллективы и группы, исполняющие а капелла. Народу много, тем более рядом веранда бара.

Концерт на крыше музея Екатеринбурга.Фото: Галина Соловьева

«КТО-ТО ЗАЖЕГ ФАЙЕР»

Пожалуй, самым обсуждаемым событием ночи было сорванное выступление репера Хаски. Артист уже начал выступать на площадке «Башня Исеть», но разбушевавшуюся толпу было сложно утихомирить.

Толпа сорвала концерт Хаски.Фото: Юлия СТАЛИНА

- Кто-то вырвался за забор. Сказали, что концерт отменяется. Тут скандал. Все возмущаются! - говорит житель Екатеринбурга Антон Васильев. - Кто-то зажег файер. Свет на сцене погасили. Говорят, это было сделано специально, чтобы сорвать концерт Хаски.

Послушать музыку пришли даже с домашними питомцами.Фото: Галина Соловьева

Из-за давки пришлось прервать выступление Хаски. Причем площадку после инцидента полностью закрыли и объявили, что другие артисты на сцену не выйдут, а это ЛСП и местная группа El Mashe.

– На прошлом фестивале подобный форс-мажор урегулировали. Тогда Noize MC приостановил концерт, чтобы люди слезли с крыши. Каждый хедлайнер для такой толпы – безусловный авторитет. Если он попросит – люди его послушают, – пояснил создатель фестиваля Евгений Горенбург. – Мы обращались к Хаски с просьбой утихомирить толпу, однако он отказался. Кстати, это многое говорит о его отношении к поклонникам. И чтобы избежать действительно серьезных мы приняли такое решение.

Во время выступления Хаски кто-то из толпы зажег файер.Фото: Галина Соловьева

ЛСП: «НАСТОЛЬКО МАСШТАБНЫЙ И НАСТОЛЬКО БЕСТОЛКОВЫЙ»

ЛСП тоже прокомментировал историю, выложив пост в официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте». Он обвинил в срыве концерта организаторов.

– Довелось посетить настолько же масштабный, насколько и бестолково организованный фестиваль Ural Music Night 2019. Еще до начала обсуждали с ребятами, что было бы разумнее разбить такой лайнапище хотя бы на пару-тройку дней, – написал он. – Давайте сразу поставим точки над «i»: никому [не нужно] было устраивать там провокации, все просто хотели нормально и абсолютно бесплатно потусоваться. Этого не произошло по двум причинам: ляп организаторов, которые не имели представления о реальных размерах аудитории, и банального отсутствия на площадке пальчиковых батареек – [тех, что были] не хватило бы даже на половину нашего оборудования.

Были и площадки с ламповой атмосферой.Фото: Галина Соловьева

Но ЛСП добавил, что организаторы приняли «единственно возможный способ выбраться из форс-мажорной ситуации»: «иначе жертв было бы не избежать».

КУДА ДЕВАТЬ МУСОР?

С самого вечера все кафе, бары и рестораны были битком. На главных площадках до полуночи жарили шашлыки и готовили бургеры. Но люди жаловались не на толпу, а на мусор и туалеты, которых катастрофически не хватало.

На улицах можно было купить еду.Фото: Галина Соловьева

- На Плотинке мы хотели зайти с ребенком в туалет, но очередь была очень большой. Прождали минут двадцать, чтобы туда попасть, - делится впечатлениями жительница Екатеринбурга Анна Хмелева.

Люди бродили прямо по дороге.Фото: Галина Соловьева

Впрочем, организаторы на жалобы жителей говорят, за мусор на фестивале отвечала администрации города.

- Мы их очень просили увеличить количество туалетов и баков. Просьба услышана не была, - сообщают организаторы.

Площадка на Плотинке стала самой популярной.Фото: Галина Соловьева

В этом году учли ошибки прошлогоднего фестиваля. Когда у Терки выступал Нойз МС зрителям не хватало места, и они вставали прямо на дорогу. Тогда даже ДСП пришлось перекрыть движение улицы. В этот раз ближе к 22:00 закрыли проспект Ленина. Движение машин регулировали сотрудники полиции.

КАПРИЗНАЯ MARUV

Самой популярной площадкой, как и впрошлом году, организаторы назвали сцену на Плотинке. Именно там и собралось наибольшее количество хедлайнеров. Сначала публика расслаблялась под лирику Риты Дакоты.

Расслабляться под лирику Риты Дакоты.Фото: Галина Соловьева

Следом фабрикантку сменил молодой артист Макс Свобода, который по-настоящему раскачал зрителей.

Максим Свобода растопил сердца публики.Фото: Галина Соловьева

С нетерпением свердловчане ждали одну их из главных гостей – украинскую певицу Maruv.Её организаторы оставили напоследок.

Maruv назвала местную публику веселой.Фото: Галина Соловьева

С журналистами поп дива общаться отказалась, хоть и обещала. Но в итоге ответила на несколько вопросов.

Горячая Maruv на ПлотинкеФото: Галина Соловьева

- К сожалению ничего не успели посмотреть на других площадках. Очень много людей и вижу, что публика веселое. Самое главное, так это атмосфера радости и счастья, - сказала певица.