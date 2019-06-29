2019-06-29T16:27:15+03:00
Общество

Сорванный концерт Хаски, капризы Maruv и танцы под «скибиди»: как в Екатеринбурге прошла «Ночь музыки»

«Комсомолка» побывала на самых топовых площадках города
Юлия СТАЛИНА
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Послушать концерты собралось 300 000 человек.Послушать концерты собралось 300 000 человек.Фото: Галина Соловьева

Сегодня Екатеринбург снова проснулся знаменитым после прошедшей ночи. В этом году фестиваль Ural Music Night был настолько масштабным, что побил свои прошлогодние рекорды. На 75 площадках выступили больше 2 500 артистов, играющих в разных стилях и направлениях. Среди хедлайнеров громкие имена: Хаски, ЛСП, Little Big, Maruv.

Илья Прусикин вместе с фанатами исполнил танец "скибиди". Фото: Галина Соловьева

Илья Прусикин вместе с фанатами исполнил танец "скибиди".Фото: Галина Соловьева

Фотографы, журналисты, телевизионщики всю ночь транслировали все, что происходит на улицах. Не обошлось без чп. О том, как прошла самая веселая ночь в Екатеринбурге, читайте в нашем материале.

В эту ночь работало 75 площадок по городу. Фото: Галина Соловьева

В эту ночь работало 75 площадок по городу.Фото: Галина Соловьева

ПОКАЛЕЧЕННЫЕ, НО ДОВОЛЬНЫЕ

В этот раз организаторы решили сразу начать с десерта. Фестиваль открыла молодежная группа Little Big на площадке у театра Драмы.

Самые находчивые сидели на деревьях. Фото: Галина Соловьева

Самые находчивые сидели на деревьях.Фото: Галина Соловьева

Послушать кумиров собралось несколько тысяч человек. Места возле сцены хватило далеко не всем, поэтому люди сидели на деревьях, стояли на ступеньках у здания правительства.

Фестиваль открыла молодежная группа Little Big на площадке у театра Драмы. Фото: Галина Соловьева

Фестиваль открыла молодежная группа Little Big на площадке у театра Драмы.Фото: Галина Соловьева

В середине выступления солист группы Илья Прусикин объявил, что кто-то из толпы сломал ногу и нуждается в помощи. Это была девушка, к скорой ее пришлось нести на руках.

К скорой ее пришлось нести на руках. Фото: Галина Соловьева

К скорой ее пришлось нести на руках.Фото: Галина Соловьева

ЧАРУЮЩАЯ КЛАССИКА

Если площадка на Драме переполнена людьми, то на площади 1905 года почти пусто и тихо. Но тихо потому что здесь весь вечер играли классику. На сцене оркестр, за фортепьяно Иван Бессонов, молодой пианист. Музыкант порадовал зрителей композициями Баха и Вивальди.

На главной площади города играла классическая музыка. Фото: Галина Соловьева

На главной площади города играла классическая музыка.Фото: Галина Соловьева

- Погода нас сегодня порадовала. Но мы еще во многом зависим от звукорежиссера. Концерт на улице- это серьезно. Но шум трамваев нам не мешает, - поделился с «комсомолкой» Алексей Лундин, концертмейстер оркестра.

По сравнению с площадкой у театра Драмы на площади 1905 года все спокойно. Фото: Галина Соловьева

По сравнению с площадкой у театра Драмы на площади 1905 года все спокойно.Фото: Галина Соловьева

КРЫША НА МЕСТЕ

Как всегда, шоу показали на крыше музея истории Екатеринбурга. На площадке выступили известные хоровые коллективы и группы, исполняющие а капелла. Народу много, тем более рядом веранда бара.

Концерт на крыше музея Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьева

Концерт на крыше музея Екатеринбурга.Фото: Галина Соловьева

«КТО-ТО ЗАЖЕГ ФАЙЕР»

Пожалуй, самым обсуждаемым событием ночи было сорванное выступление репера Хаски. Артист уже начал выступать на площадке «Башня Исеть», но разбушевавшуюся толпу было сложно утихомирить.

Толпа сорвала концерт Хаски. Фото: Юлия СТАЛИНА

Толпа сорвала концерт Хаски.Фото: Юлия СТАЛИНА

- Кто-то вырвался за забор. Сказали, что концерт отменяется. Тут скандал. Все возмущаются! - говорит житель Екатеринбурга Антон Васильев. - Кто-то зажег файер. Свет на сцене погасили. Говорят, это было сделано специально, чтобы сорвать концерт Хаски.

Послушать музыку пришли даже с домашними питомцами. Фото: Галина Соловьева

Послушать музыку пришли даже с домашними питомцами.Фото: Галина Соловьева

Из-за давки пришлось прервать выступление Хаски. Причем площадку после инцидента полностью закрыли и объявили, что другие артисты на сцену не выйдут, а это ЛСП и местная группа El Mashe.

– На прошлом фестивале подобный форс-мажор урегулировали. Тогда Noize MC приостановил концерт, чтобы люди слезли с крыши. Каждый хедлайнер для такой толпы – безусловный авторитет. Если он попросит – люди его послушают, – пояснил создатель фестиваля Евгений Горенбург. – Мы обращались к Хаски с просьбой утихомирить толпу, однако он отказался. Кстати, это многое говорит о его отношении к поклонникам. И чтобы избежать действительно серьезных мы приняли такое решение.

Во время выступления Хаски кто-то из толпы зажег файер. Фото: Галина Соловьева

Во время выступления Хаски кто-то из толпы зажег файер.Фото: Галина Соловьева

ЛСП: «НАСТОЛЬКО МАСШТАБНЫЙ И НАСТОЛЬКО БЕСТОЛКОВЫЙ»

ЛСП тоже прокомментировал историю, выложив пост в официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте». Он обвинил в срыве концерта организаторов.

– Довелось посетить настолько же масштабный, насколько и бестолково организованный фестиваль Ural Music Night 2019. Еще до начала обсуждали с ребятами, что было бы разумнее разбить такой лайнапище хотя бы на пару-тройку дней, – написал он. – Давайте сразу поставим точки над «i»: никому [не нужно] было устраивать там провокации, все просто хотели нормально и абсолютно бесплатно потусоваться. Этого не произошло по двум причинам: ляп организаторов, которые не имели представления о реальных размерах аудитории, и банального отсутствия на площадке пальчиковых батареек – [тех, что были] не хватило бы даже на половину нашего оборудования.

Были и площадки с ламповой атмосферой. Фото: Галина Соловьева

Были и площадки с ламповой атмосферой.Фото: Галина Соловьева

Но ЛСП добавил, что организаторы приняли «единственно возможный способ выбраться из форс-мажорной ситуации»: «иначе жертв было бы не избежать».

КУДА ДЕВАТЬ МУСОР?

С самого вечера все кафе, бары и рестораны были битком. На главных площадках до полуночи жарили шашлыки и готовили бургеры. Но люди жаловались не на толпу, а на мусор и туалеты, которых катастрофически не хватало.

На улицах можно было купить еду. Фото: Галина Соловьева

На улицах можно было купить еду.Фото: Галина Соловьева

- На Плотинке мы хотели зайти с ребенком в туалет, но очередь была очень большой. Прождали минут двадцать, чтобы туда попасть, - делится впечатлениями жительница Екатеринбурга Анна Хмелева.

Люди бродили прямо по дороге. Фото: Галина Соловьева

Люди бродили прямо по дороге.Фото: Галина Соловьева

Впрочем, организаторы на жалобы жителей говорят, за мусор на фестивале отвечала администрации города.

- Мы их очень просили увеличить количество туалетов и баков. Просьба услышана не была, - сообщают организаторы.

Площадка на Плотинке стала самой популярной. Фото: Галина Соловьева

Площадка на Плотинке стала самой популярной.Фото: Галина Соловьева

В этом году учли ошибки прошлогоднего фестиваля. Когда у Терки выступал Нойз МС зрителям не хватало места, и они вставали прямо на дорогу. Тогда даже ДСП пришлось перекрыть движение улицы. В этот раз ближе к 22:00 закрыли проспект Ленина. Движение машин регулировали сотрудники полиции.

КАПРИЗНАЯ MARUV

Самой популярной площадкой, как и впрошлом году, организаторы назвали сцену на Плотинке. Именно там и собралось наибольшее количество хедлайнеров. Сначала публика расслаблялась под лирику Риты Дакоты.

Расслабляться под лирику Риты Дакоты. Фото: Галина Соловьева

Расслабляться под лирику Риты Дакоты.Фото: Галина Соловьева

Следом фабрикантку сменил молодой артист Макс Свобода, который по-настоящему раскачал зрителей.

Максим Свобода растопил сердца публики. Фото: Галина Соловьева

Максим Свобода растопил сердца публики.Фото: Галина Соловьева

С нетерпением свердловчане ждали одну их из главных гостей – украинскую певицу Maruv.Её организаторы оставили напоследок.

Maruv назвала местную публику веселой. Фото: Галина Соловьева

Maruv назвала местную публику веселой.Фото: Галина Соловьева

С журналистами поп дива общаться отказалась, хоть и обещала. Но в итоге ответила на несколько вопросов.

Горячая Maruv на Плотинке Фото: Галина Соловьева

Горячая Maruv на ПлотинкеФото: Галина Соловьева

- К сожалению ничего не успели посмотреть на других площадках. Очень много людей и вижу, что публика веселое. Самое главное, так это атмосфера радости и счастья, - сказала певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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