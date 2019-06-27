«Армия-2019» в Екатеринбурге: программа мероприятия и даты

С 28 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет военно-технический форум «Армия-2019». Его площадкой станет Свердловский полигон.

На выставке гости увидят более 70 единиц различной техники: танков, автомобилей, летательных аппаратов и артиллерии. Помимо этого, они смогут пострелять из образцов современного и раритетного стрелкового оружия, попробовать себя в роли сапера, примерить боевую экипировку и прокатиться на бронетранспортере БТР-82А, а также на «Тигре». Гости увидят тактические эпизоды уличного боя, захвата колонны бронетехники и высадки десанта – там боевые машины покажут себя во всей красе.

Форум будет работать ежедневно с 09:00 до 18:00 часов. Каждые 2 часа будут ходить бесплатные автобусы с его логотипом. На них можно будет уехать от остановки «Палисадная», станции метро «Ботаническая», ТЦ «Академический» и штаба Центрального военного округа на проспекте Ленина, 71.

Форум открыт и доступен для всех желающих – даже трудности со здоровьем не помешаютФото: Алексей БУЛАТОВ

Форум открыт и доступен для всех желающих – даже трудности со здоровьем не помешают.

-Мы впервые организовываем работу с детьми с ограниченными возможностями, а также с воспитанниками детских домов Свердловской области. Окунуться в армейские будни смогут 60 детей с тяжелыми заболеваниями – конечно же, ребятам будут помогать врачи, чтобы они покатались на Т-72 и «Тигре» и постреляли в тире, - таково решение командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Расписание мероприятий

28 июня

28-е июня будет свободным днем: можно посетить любые интересующие площадки. Полигон открыт с 10:00 до 17:00.

До 11:00 ведется прием посетителей, до этого же времени можно посмотреть на боевую технику и послушать программу форума.

До 13:00 открыт тир, где дадут пострелять как из раритетного, так и современного оружия.

До 16:30 для посетителей открыты торговые точки «Военторг», а также пункты, в которых желающие смогут пройти на службу по контракту или сдать нормы ГТО.

Современная военная техникаФото: Алексей БУЛАТОВ

С 13:00 до 14:30 будет можно поесть «солдатской» каши на полевых кухнях, а с 13:00 до 14:00 - увидеть масштабные сражения техники в постановках «Бой в городе» и «Захват колонны».

С 11:00 до 16:30 посетители померятся силами в командной игре «страйкбол».

С этого же времени можно будет покататься на БТР-82 до 13:00, а также послушать творческие коллективы Екатеринбургского гарнизона до 12:30.

29 июня

Прием гостей и осмотр боевых машин теперь будет проходить с 09:00 до 10:00.

До 10:55 перед гостями выступят парашютисты, команда танка, почетный караул и другие умельцы военного дела.

В 11:00 форум торжественно откроется. Руководить церемонией будет командующий войсками Центрального военного округа. Он вместе с почетными гостями обойдет тематические площадки и поучаствует в разных конкурсах, а также сопроводит на них посетителей.

С 11:20 до 11:50 командующий с гостями обойдет зоны с экспонатами, а с 12:00 до 12:55 – почетные посетители постреляют в тире.

С 13:00 до 13:45 они вместе с гостями форума посмотрят на «Бой в городе» и «Захват колонны», после чего отправятся в штаб руководства форума.

Обычные посетители смогут пострелять в тире с 11:00 до 12:50 и побывать на круглом столе с работниками военных заводов: там обсудят, как российским солдатам лучше пользоваться современным вооружением. Круглый стол длится час и начинается в 13:50.

Остальные площадки работают по-прежнему, но не все:

Покататься на БТРе можно с 11:00 до 15:00, поесть каши в полевой кухне – с 12:30 до 14:30.

С 13:00 до 14:30 пройдет концерт, ведущими которого будут сами участники знаменитого шоу «Уральские пельмени».

Показательные выступления военныхФото: Алексей БУЛАТОВ

30 июня

До 12:30 выступят умельцы из Дома офицеров, а также споют участники фестиваля «Когда поют солдаты -2019»

До 12:00 дадут пострелять в тире.

С 12:00 до 12:55 выступают военные специалисты: танкисты, разведчики и почетный караул.

А с 13:00 до 13:20 состоится торжественное закрытие форума. Его участников почетно наградят.

Магазины, страйкбол и пункт ГТО открыты до 15:00, а полевые кухни – с 13:30 до 14:30.

С 11:00 до 13:00 можно в последний раз прокатиться на БТРе.

В 15:00 форум закрывается. Гостям нужно покинуть полигон до 16:00.