На ВИЗ-Стали наградили лучших резчиков холодного металла

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди резчиков металла участка отделки цеха холодной прокатки. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий и стимулирование работников к профессиональному развитию.

На победу претендовала 31 бригада резчиков металла. Заводская экспертная комиссия в течение месяца оценивала, как коллективы выполняют плановые показатели, повышают эффективность производственных процессов, соблюдают трудовую дисциплину и технику безопасности.

-Участок отделки – важное производственное подразделение ВИЗ-Стали. Здесь, на лазерных комплексах, придают трансформаторному прокату окончательные магнитные свойства, а на агрегатах резки формируют внешний вид готовой продукции. Качество выполнения этих работ во многом определяет уровень подготовки резчиков металла. Для участников конкурс – одновременно проверка уровня профессионального мастерства и стимул для дальнейшего совершенствования, — отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Агрегат резки. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Лидером соревнований стала бригада агрегата продольной резки (АПР) №5 в составе Сергея Кожевникова, Николая Мальфанова и Александра Гришенькина. Второе место – у работников АПР-12 Ильи Кузнецова, Дмитрия Антонова и Артема Назарова. Замкнули тройку победителей резчики АПР-10 Сергей Смирнов и Виталий Македон.

Все победители награждены дипломами, денежными премиями и корпоративными значками НЛМК-PRO.

Больше о профессии резчика ВИЗ-Стали можно узнать из видео.