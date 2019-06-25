Неравный бой: как должник из Екатеринбурга в одиночку держит оборону против кредиторов

Число закредитованных россиян растет день ото дня. По статистике каждый работоспособный житель страны должен банкам почти 200 тысяч рублей. В Свердловской области этот показатель выше среднероссийского. И многие сегодня по разным причинам с долгами рассчитаться не могут. Почти каждый из этих случаев – это личное горе человека: кто-то потерял работу, кому-то понадобились деньги на лечение и он не смог вовремя отдать взнос по кредиту, а у кого-то просто не хватило сил тянуть кредитную лямку. «Комсомолка» пообщалась анонимно с жителем Екатеринбурга, который однажды связался с микрофинансовыми организациями и вот уже несколько лет не может рассчитаться с долгами. Приводим рассказ от первого лица.

Заветная мечта превращается в большие проблемыФото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ ДУМАЛ, ЧТО ЭТО НАСТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО

Я обычный человек, советского воспитания. С суровым оскалом капитализма не сталкивался до 2016 года, живя от зарплаты до зарплаты в своем замкнутом мире интеллигенции – с юности работал преподавателем. А позже стал репетитором. Особых трат у меня не было, потому что запросы всегда были средними.

Но вот несколько лет назад – за год до пенсии мы рассорились с женой, а позже – развелись. Мне пришлось снять небольшую квартиру в своем районе, чтобы было удобнее добираться к учениками, купить себе какие-то вещи. К тому же по пятницам мне было тоскливо в непривычной обстановке – брал спиртные напитки и тихо отдыхал за компьютером.

Уже через месяц я понял – денег не хватает. И тут я с удивлением обнаружил, что у нас на Эльмаше на остановках как грибы выросли пункты микрозаймов. Раньше я их вовсе не замечал, а теперь они стали для меня временным спасением. Как-то шел от ученика с урока, в кармане – только на пачку сигарет и еду, а нужно было к зиме гардероб обновить, да и за квартиру отдать 14 тысяч. Зашел, в киоск, оставил свои данные, а также контакты знакомых. Рассчитал, что могу взять 8 тысяч рублей, а на следующей неделе отдать – там у меня ожидался заработок.

В итоге устроил себе маленький праздник, а через неделю все отдал. Вроде бы удобно – проценты за 7 дней «накапали» небольшие. Вот так и стал к ним заходить. Первый раз оступился через пару месяцев – мне пообещали отдать заработанные деньги, но официально халтуру не оформил, и меня обманули. А тут уже кредиторы из киоска звонят – «брали – верните».

Попытался им объяснить, мол, я же свой, все время у вас бываю, никуда не прячусь, потерпите неделю. А они: «потерпим, но за каждый день терпения – плюс 1 тысяча и проценты». Признаюсь, тогда я запаниковал – что делать, ведь я не вор какой – отдам, потому что работаю, но по их тону понял - тут все серьезно, я тогда и не думал, что настолько серьезно.

А тут еще стал звонить недовольные знакомые: оказалось, что на них обрушились со звонками кредиторы, резко требовали убедить меня отдать долг. Жутко стыдно было. После этого часть знакомых просто отказалась со мной общаться.

Когда приходит время платить - приходится брать новый кредитФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Выход я нашел тут же – сосед подсказал: перекредитоваться. То есть зайти в соседний киоск, взять у них сумму, необходимую для погашения предыдущего долга, тем самым – выиграть время. Так я и поступил. В итоге новый долг я гасил частями – по большей части отдавал проценты, чтобы нормально жить, стал брать небольшие займы в других конторах, то зубы нужно подлечить, то холодильник отремонтировать. Отдавал быстро, но пару долгов по основным кредитам успел подкопить.

СНЕЖНЫЙ КОМ

Снова ситуация обострилась через полгода, я уже был «опытным заемщиком», которому постоянно звонили, и не только мне – часто моей родне прямо на работу – они даже общаться со мной перестали, не столько из обиды, а их страха – их же пугали коллекторами, поэтому они дистанцировались. А я тогда уже занял «глухую оборону» из старого круга мало с кем общался. Ждал, по обыкновению пятницы» - выпью и уже легче.

В очередной раз я нашел временный выход из ситуации – обратился в два крупных банка, взял по 80 тысяч рублей, погасил почти все долги и стал платить этим конторам по графику без всяких звонков. Это меня на время успокоило. Но и тут мне не повезло – у одного из банков отобрали лицензию и я понадеялся, что теперь долг гасить не нужно. Платил только в один банк и проценты по микрозайму, который тогда уже подрос до 40 тысяч рублей. А ведь брал я всего 15 тысяч рублей.

Долг красен платежомФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Изначальные долги я давно погасил, меня душили процентами и штрафами. Я с ужасом заметил, что превратился в раба, чувствовал, что могу справиться с ситуацией, но вот в тратах (пусть и не больших) умерить себя не мог. Меня возмущали проценты, то, что на мне наживаются и еще меня же и унижают, я обращался за помощью к знакомому депутату Госдумы, крупному промышленнику и юристам из благотворительных фондов. Первый сказал, что придется платить в любом случае, второй помог деньгами, которыми я частично закрыл долги, а третьи просто посмотрели на документы и отказались как-то помочь. В итоге я не успевал платить по счетам, долги росли, мне пришлось съехать с совсем небольшую комнату.

ВЗЯЛ – ПЛАТИ

Всем, кто попадал в схожую ситуацию известно – фирмы, которые обещают помочь с погашением долгов – мошенники, которые выжмут у вас последнее и ничем не помогут, суды будут всегда на стороне кредиторов, потому на документах – ваша подпись, а в полиции на жалобы про угрозы кредиторов ответят – пока же на вас никто не напал, поэтому и делать мы ничего не будем.

А звонки от коллекторов шли постоянно, в любое время суток. Чем мне только не угрожали, но я утешал себя одним – они не знают, где я живу. За родню переживал, но их за этот страшный год не потрогали.

В итоге я устал скрываться – ведь брать у меня все равно нечего, и тогда пошел в мировой суд, показал, что из заработка у меня – только пенсия, а после звонков кредиторов меня раз пять увозили на скорой – сердце подводило (принес справки от медиков). Судья приняла документы с иском к банкам: тот, что лопнул – продал долги коллекторам, а второй – требовал денег напрямую.

Мой главный довод в суде был просто – основную часть всех долгов я давно отдал, где-то брал 80 тысяч, а заплатил уже 150 тысяч. Но там еще процентов тысяч 100 «накапало».

На заседании, где присутствовали только я и судья, она меня долго спрашивала, почему я пошел на это. Ответил, что был трудный период жизни. Она подумала в совещательной комнате и вынесла решение – взыскать долги в полном размере.

Взятые в долг суммы выбивают всеми способамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Потом в интернете я прочитал на форумах для должников, что других решений в судах не выносят. Вот уже два года у меня вычитают половину пенсии, и так будет еще больше трех лет. Новых кредитов мне давно не дают, да и сам от них давно отвык. По телефонам мне теперь никто не угрожает.

Главный вывод их всей этой эпопеи – не испытывайте судьбу и живите по средствам. Бесплатного сыра не бывает, и, стоит понадеяться на авось, а не на свои силы – и вы уже сильно рискуете стать должником. Законы сегодня практически никак не защищают должника. Поэтому надейтесь только на себя и не покупайте сегодня то, на что сможете накопить только завтра.