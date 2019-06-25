Царские дни 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятий

Совсем скоро в Екатеринбурге пройдут Царские дни. Традиционные торжества, приуроченные к годовщине подвига Царственных страстотерпцев, начнутся 12 июля. В этот день откроется XVII православный фестиваль культуры «Царские дни 2019». Фестиваль будет состоять из торжественных мероприятий, посвященных событиям июля 1918 года. Ожидается, что в Екатеринбурге соберутся десятки тысяч православных христиан, чтобы поучаствовать в Царских днях и отдать дань уважения династии Романовых. Божественная литургия на площадке перед Храмом на Крови и Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев традиционно станут главными событиями фестиваля.

Мероприятие в честь 100-летней годовщины расстрела царской семьи посетил патриарх КириллФото: Алексей БУЛАТОВ

Программа мероприятий в Царские дни в Екатеринбурге в 2019 году

С 12 по 21 июля в Екатеринбурге пройдут главные события в рамках фестиваля «Царские дни». Форматы мероприятий фестиваля будут варьироваться от музыкальных представлений, концертов, творческих встреч и музейных выставок до исторических экскурсов и лекций.

Проходить фестиваль будет в Храме-Памятнике на Крови, мультимедийном парке «Россия – Моя история» и духовно-просветительском центре «Царский».

С 14 по 18 июля, в рамках фестиваля «Царские дни 2019», пройдет фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле уральская!».

Участниками фестиваля станут звонари Екатеринбургской митрополии, а также приглашенные гости из других городов.

15 июля будет кульминация фестиваля - концерт колокольных звонов у храма-колокольни «Большой Златоуст» при участии Духового военного оркестра и хора храма «Большой Златоуст». Начало концерта назначено на

18:00. По завершении концерта для всех желающих будут проведены мастер-классы по звонарному делу.

15 июля будет проходить освящение храма святых Царственных страстотерпцев в Царской обители на Ганиной Яме.

16 июля, в приделе святых Царственных страстотерпцев Храма на Крови, будет проходить Божественная литургия. Начало мероприятия назначено на 09:00.

В 13:00 того же дня, пройдет крестный ход по Екатеринбургскому Пути скорби в честь прибытия Царственных страстотерпцев в Екатеринбург 101 год назад. В процессе крестного хода, православные будут двигаться от станции Шарташ (ул. Куйбышева, 149 а) до Храма-Памятника на Крови.

В 15:00 в Храме на Крови совершится вечерня с акафистом святым Царственным страстотерпцам.

В 16:30 на площадке перед Храмом на Крови запланировано всенощное бдение.

На 23:30 запланировано начало главного богослужения Царских дней – ночная Божественная литургия на площадке у Храма на Крови.

Ежегодно на Царские дни в Екатеринбург приезжают десятки тысяч паломников со всей страныФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в 02:30, 17 июля начнется традиционный Царский Крестный ход. В процессе Крестного хода, десятки тысяч православных паломников отправятся от Храма на Крови к монастырю Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

Молебен святым Царственным страстотерпцам состоится после окончания Крестного хода, чем и завершит данный ритуал.

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