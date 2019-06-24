Школьники бьют рекорды: два российских выпускника набрали по 400 баллов на ЕГЭ

По сравнению с прошлым годом количество выпускников, которые набрали высокие баллы на ЕГЭ значительно выросло. Есть среди них и настоящие рекордсмены. Это Анастасия Пределина из Екатеринбурга и Даниил Дрябин из Тулы. Оба выпускника сдавали русский язык, профильную математику, информатику и физику. Каждый набрал по 400 баллов.

Анастасия выпускница престижной гимназии №9 Екатеринбурга. А Даниил является выпускником лицея № 2 имени Слободского в Туле. В родных альмаматер учениками очень гордятся. Например, Настя является победителем и призером олимпиад, соревнований регионального и всероссийского уровней по математике и физике.

- Это результат не только ее интеллектуальных способностей, а еще упорного очень осознанного труда. Девочка очень любознательная и активная. Действительно одаренный ребенок, - хвалит выпускницу директор гимназии № 9 Лариса Кулькова. - У нас в школе из 129 выпускников 46 претенденты на медаль. Это великолепный выпуск.

Даниил от «коллеги по рекордам» не отстает. Он участник олимпиад МГУ, МФТИ и МИФИ, победитель городских по всем профильным предметам, победитель и призер региональных по ним же и призер всероссийской олимпиады по экономике.

- На мой взгляд, самое важное - это не зацикливаться на экзаменах, - делится своими секретами Даниил с «КП» -Екатеринбург. – Во-первых, есть много олимпиад, благодаря которым ЕГЭ не является для многих определяющим событием, во-вторых, экзамен действительно несложный. Так что никакого секрета нет, нужно просто хорошо изучать нужные предметы, и только после этого начинать практику решения вариантов. И примет у меня никаких нет (смеется). Главное правило - чтобы хорошо сдать – надо хорошо выспаться!

- Математика – это наша любовь. Настя занимается ей с пятого класса, - рассказывает мама школьницы Юлия Пределина, - Также занималась дополнительно везде, где только можно было, и в УРФУ, и в загородных школах, была в «Сириусе». Её всегда влекло к знаниям, мы только помогали и во всем поддерживали.

Оба выпускника усиленно грызут гранит науки. Но это не мешает им встречаться с друзьями и находить себе хобби. Настя занимается вокалом, спортом. Даниил - программированием. Правда, оба школьника признаются, перед выпускными экзаменами времени на увлечения не хватало.

Сейчас Анастасия претендует на красный диплом. После выпуска из школы рекордсменка будет поступать в вуз. Пока девушка выбирает между Москвой и Питером, но в одном уверена точно - свою жизнь свяжет с математикой. А Даниил Выбирает между физтех-школой прикладной математики и информатики МФТИ и мехматом МГУ.

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно данным Рособрнадзора участие в ЕГЭ-2019 на сегодняшний день приняли почти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи – выпускники текущего года. Количество стобалльных работ по сравнению с прошлым годом увеличилось на 557 – до 6 729. Два участника ЕГЭ-2019 смогли набрать 400 баллов по четырем предметам, 30 участников стали трехсотбалльниками. Почти на 26 тысяч – до 302 тысяч выросло число высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов).