Так и не дождалась правосудия: в Екатеринбурге в День памяти и скорби скончалась ветеран войны, у которой сиделка отобрала квартиру

В Екатеринбурге следователям СКР предстоит разобраться в работе своих коллег из прокуратуры и полиции, которые не cмогли поставить точку в деле ограбленной пенсионерки. Еще в 2012 году ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева наняла в качестве сиделки знакомую своей племянницы Наталью Зуеву. За пять лет женщина стала одним из самых близких людей для бабушки, у которой не было своих детей.

По словам адвоката Виталия Поддубного, представляющего интересы ветерана, Зуева обманом переписала на себя квартиру и оставила 96-летнюю Евгению Мануилловну без крыши над головой.

- Раньше у пенсионерки была своя квартира, но она ее продала за 1,3 миллиона рублей и переехала к сестре и ее дочери Елене Ивановой, - рассказывает адвокат. – В 2017 году, когда сестра скончалась, у племянницы Лосевой нашли рак на четвертой стадии, и Зуева заставила ее срочно переписывать квартиру. На тот момент Иванова была под сильнодействующими препаратами и не осознавала, что подписывает. Через неделю после этого племянница скончалась, а Евгения Мануиловна оказалась в больнице. После выписки Зуева уже не пускала ее на порог дома.

Зуева - третья слева на этом снимке. Фото: соцсети

После выяснилось, что у ветерана отобрали не только дом, но и деньги, вырученные с продажи собственной квартиры. Выяснилось, что сиделка сняла деньги в отделении Сбербанка, но позже суд признал, что у нее не было на это права.

Почти два года полиция и прокуратура разбирались в обстоятельствах дела, но решения о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества так и не приняли. После многочисленных писем и жалоб, на квартиру, в которой когда-то жила пенсионерка, наложили арест. Но в 2018 году служба судебных приставов решила снять его, после чего Зуева сразу же переписала недвижимость на свою дочь – предпринимательницу Марию Кох.

- Мы узнали, что судебный пристав снял арест с квартиры якобы на основании документа о примирении Лосевой с Зуевой. Но этого не было, - добавляет адвокат.

3 июля в Верх-Исетском районном суде пройдет заседание, на котором будет решаться вопрос о признании этой сделки недействительной.

Нам удалось связаться с Марией Кох и выяснить ее точку зрения. Вдаваться в подробности дела по телефону она не стала, но отметила, что квартира «всегда принадлежала ее матери».

Мария Кох и ее мать - Наталья Зуева. Фото: соцсети

- Меня не так сильно волнует, что будет с квартирой, как желание наказать виновных. Суд должен был пройти 24 июня, но заседание отложили из-за смерти Евгении Мануилловны. Она скончалась от сердечного приступа 22 июня, - подытожил адвокат Поддубный.

Следователи подключились к расследованию дела только после огласки истории в СМИ.

- По указанию руководства следственного управления СК России по Свердловской области, территориальным следственным отделом СКР организовано проведение доследственной проверки на предмет возможной халатности со стороны должностных лиц, в чью компетенцию входило принятие своевременного и обоснованного процессуального решения по поводу неправомерного завладения квартирой ветерана Великой Отечественной войны, а также в целях проверки сведений о возможном подлоге (подделке) документов должностными лицами, - пояснили в Следственном комитете.