2019-06-24T11:29:43+03:00
Звезды

Николай Коляда войдет в общественный совет Госдумы, где состоят Шнуров и Безруков

Уральский драматург решил стать членом комитета по культуре
Дарья РЯБОВА
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Режиссер "Коляда-театра" решил не отказываться от предложения ГосдумыРежиссер "Коляда-театра" решил не отказываться от предложения ГосдумыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Николай Коляда на днях получил заманчивое письмо, подписанное Еленой Ямпольской, председателем комитета Государственной думы по культуре. В данном документе, который драматург опубликовал на своей странице в Facebook, говорится о том, что комитет формируется из признанных и заслуженных деятелей в разных сферах культуры, «законодателей вкусов и лидеров общественного мнения».

- Нас интересуют люди, у которых всегда есть собственная точка зрения, те, кого отличает широкий взгляд на события, к кому прислушиваются граждане, - пишет Елена Ямпольская, обращаясь к драматургу. - Учитывая Ваши безусловные услуги перед российской культурой, а главное - Вашу открытую позицию по ключевым вопросам общественной, политической, духовной жизни, будем очень признательны, если Вы примите участие в работе нашего Общественного совета.

На предложение поработать в совете, где на данный момент состоят Сергей Шнуров, Сергей Безруков, Владимир Машков и другие деятели искусства, Николай Коляда решил ответить утвердительно.

- Согласен - такой пишу ответ, - комментирует пришедшее письмо уральский драматург. - Помолчите вы там, в углу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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