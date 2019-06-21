Как преобразится Нижний Тагил к празднованию 300-летия

Через три года Нижний Тагил отпразднует круглую дату – 300 лет. Только за последние пару лет знаменитый «танкоград» преобразился до неузнаваемости. Что стоит только по местной набережной прогуляться: тут фонтаны с необычной иллюминацией, и тренажеры, которые круглосуточно заняты людьми, да и чистота улиц тоже бросается в глаза. Но в планах еще много работы. О том, что подарят городу к юбилею, «Комсомолке» рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время четырехчасовой экскурсии.

ШКОЛА ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вместе с Владиславом Пинаемым мы едем на Муринские пруды. Здесь в скором времени появится самое большое учебное заведение в городе. Уже с дороги на нас смотрит яркое четырехэтажное здание. Школа №100, так ее нарекли, разместит 1200 учеников. По плану учреждение распахнет свои двери для педагогов и детей уже в сентябре, то есть через два с половиной месяца.

- Мы планируем учить детей в одну смену. На данный момент в нашем микрорайоне сейчас две школы и они обе переполнены, - делится с нами назначенный директор школы Дмитрий Язовских, - В нашу школу только 600 учащихся перейдут из соседних. Сейчас уже набираем педагогов. Хотелось бы сформировать молодой, творческий и активный коллектив.

Сейчас в классах идет монтаж оборудования. Рабочие уже постелили линолеум, кафельную плитку, покрасили фасад здания. В конце июня придет мебель, интерактивные доски - в общем, все по современным стандартам.

Строительством школы занимается компания «УралИнжиниринг». Подрядчик говорит, что все материалы соответствует установленным нормам.

Рабочие уже постелили линолеум, уложили кафельную плитку и покрасили фасад зданияФото: Алексей БУЛАТОВ

В новой школе большое внимание уделяют безопасности учеников и педагогов. Для этого подключают информационные технологии. Вместе с охраной следить за обстановкой в школе будут 67 видеокамер, на входе также установят специальные устройства с функцией распознавания лиц, открывает тайны «Комсомолке» Виталий Ветров, заместитель генерального директора по строительству компании «УралИнжиниринг»:

- Эти камеры будут соединены с базой данных МВД. Если вдруг рядом со школой будет гулять какой-то подозрительный человек, на пульт в полицию поступит сигнал об этом.

Кроме внутренних работ осталось еще и облагородить территорию. Планируется построить две парковки. Центральная будет связана с тротуаром, идущим до главного входа в учреждение. Также возле здания сделают футбольное поле и легкоатлетический корт с покрытием на улице, оборудуют площадки для воркаута и других видов спорта.

ЯСЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Следующая остановка у нас, буквально, в нескольких кварталах от школы, здесь же, в микрорайоне Муринские пруды. Как и во многих городах, в Нижнем Тагиле большая проблема с ясельными группами в детских садах. Владислав Пинаев говорит, очередь для детей от трех лет ликвидировали полностью, а вот места для малышей найти сложно. Собственно, поэтому в мэрии разработали проект современного детского сада. В итоге сейчас на пустыре на Муринских прудах уже заливают фундамент. Детский садик появится здесь до 2020 года.

- Район развивающийся, самый густонаселенный и спальный, - объясняет Владислав Пинаев. - Наш город быстро растет. Поэтому сегодня существует колоссальная потребность в детских садах и яслях. В новом детском садике будет восемь групп, две из которых — ясельные. Построив здесь, мы разгружаем другие детские сады.

Учебное заведение на 1200 мест построят на Муринских прудах. Фото: Илья Колесов

На строительную площадку подрядчик зайдет в июле. Планируется возвести трехэтажное здание. По проекту, в новом детском саду на 170 мест предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, учебные кабинеты, спальные комнаты, колясочная, медицинский блок. В этом же году тагильчане приступят к строительству еще одного детского сада с яслями на 90 мест в микрорайоне Запрудный. Проектно-сметная документация на строительство в 2020 году еще трех детских садов уже разработана и направлена на госэкспертизу.

Строительство детских садов с ясельными группами - это часть выполнения майского указа президента России Владимира Путина. К 2024 году в городе каждый ребёнок ясельного возраста должен быть обеспечен местом в дошкольном образовательном учреждении.

ТАГИЛЬСКИЕ ДЖУНГЛИ

Пока едем в автобусе, градоначальник отрывает еще одну тайну и показывает проект веревочного экстрим-парка. В скором времени развлекательную зону обустроят в парке «Народный» в пойме реки Тагил. Возведением спортивного объекта займется частная компания из Екатеринбурга, которая построила уже 30 объектов по всей России.

- Такой уже есть, кажется, в Перми, - замечаю я.

- Да, именно по этому проекту и будут строить, - отвечает мэр.

На входе установят видеокамеры с функцией распознавания лицФото: Алексей БУЛАТОВ

По сути это похоже на джунгли с лианами. Полоса препятствий будет создана на деревьях, между ними, на искусственных опорах – всё на высоте от одного до 15 метров над землей. Аттракцион как раз дополнит зону активных видов спорта. Сейчас в парке «Народный» есть площадка для воркаута, тренажеры, детские площадки и каток.

ЦЕЛЬ: СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ТАГИЛЬЧАН КОМФОРТНОЙ

К 300-летию Нижний Тагил должен преобразиться. Изменения ждут не только социально-значимые объекты, но и дворы. Вот, например, на проспекте Мира сейчас идет масштабный ремонт. По проекту предусмотрено увеличение парковочных мест, четыре детские площадки, спортивный комплекс для уличных занятий физкультурой.

Всего в городе запланировано привести в надлежащий вид пять дворов. Реконструкция коснется и самих домов. Старинные здания с историческим значением покрасят и отремонтируют.

Уютный тагильский двор. Фото: Илья Колесов

- В историческом центре города тринадцать домов. Здесь мы предусмотрели новые контейнерные площадки, меняем тротуары, проезды. Мы хотим сделать жизнь горожан более комфортной, - рассказывает о проекте Никита Копаев, директор управляющей компании «Центр-НТ».

ЯМЫ НЕ НА ДОРОГАХ

Дороги в Нижнем Тагиле пока можно оценить на «троечку». В центре «Хорошо». А вот на окраинах встречаются колдобины и колея.

- Это пока, - успокаивает Владислав Пинаев. – К юбилею будет отремонтировано большинство дорог. Дело в том, что Нижний Тагил благодаря губернатору Евгению Куйвашеву впервые попал под финансирование федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта планируется привести в нормативное состояние 125 дорог, общей протяженностью почти 203 км.

В этом году надо отремонтировать 24 объекта на 21 улице. Процесс уже пошел.

Нижний Тагил впервые попал по финансирование федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Фото: Илья Колесов

И впрямь, ремонтная техника уже вовсю работает на Восточном шоссе. Эта трасса была частично разбита большегрузами. А ведь она является основной артерией и подъездом к мегаполису.

- На данном участке сняли старое покрытие и уложили нижний слой, сделали вдоль обочин водоотводные канавы. Здесь была проблема с этим, постоянно скапливалась вода. Для этого мы установили дополнительные трубы, чтобы дорогу не размывало, - поясняет директор компании по благоустройству Гаджи Абдулов. - В строительстве дорог используют специальные новые смеси. Они позволяют нам укладывать асфальт более плотно и износостойко. Так строители надеются решить проблему с образованием колеи.

Сейчас в Нижнем Тагиле уже завершили все работы на улицах Хвойной, Челюскинцев и Товарном дворе. Также планируется сдать и Азовскую.

ТАГИЛЬСКИЕ ЛЯГУШКИ НА ФОНТАНЕ

Мы приехали в Дзержинский район, где идет реконструкция сквера «Пионерский». Сквер площадью в 25 тысяч квадратных метров перекопали еще в начале мая. Здесь меняют тротуар, освещение, устанавливают туалет, обустроят парковку на 30 мест. По периметру пустят велосипедную дорожку длиной почти 700 метров. Также здесь появятся детские игровые зоны и спортивная площадка.

- Сейчас уже выполнена подготовка территории, демонтаж. Еще мы прокладываем сети: электричество и водопровод, - уточняет директор НТК «Строй Регион» Александр Шилов.

На вопрос о знаменитых тагильских лягушках, которые много лет красовались на фонтане, подрядчик улыбается и кивает:

- Будут вам лягушки, к концу августа посадим их на фонтан.

Сам фонтан тоже отремонтируют, чтобы он смог полноценно работать в тёплое время года, оборудуют подсветкой. Эскизы фигур пяти лягушек, подобные тем, которые некогда украшали фонтан, уже готовы. Их сделают из латуни и «усадят» на края чаши.

ТАГИЛЬСКОМУ МОСТУ БЫТЬ!

И вновь спальный район Гальянка. Пустырь на берегу городского пруда. Но это сейчас тут тишь, да гладь, скоро и сюда приедет строительная техника и начнет раскопки. Это будет, пожалуй, самый ожидаемый объект для местных жителей – мост через Тагильский пруд.

По задумке переправа соединит Свердловское шоссе и Гальяно-Горбуновский массив – два удаленных района города. Длина его составит 400 метров. Строительство моста пройдет в два этапа. В первую возведут мостовой переход. Вторым шагом станет развязка, которая будет выходить на Свердловское шоссе.

Владислав Пинаев говорит, что для них мост станет настоящим спасением.

- Второй дороги кроме как через центр города у нас нет. Строительством моста мы решаем несколько глобальных задач, во-первых, у нас появляется резервный выезд, во-вторых, мы все-таки делаем еще один шаг, чтобы начать строительство Восточного объезда, - делится градоначальник.

Сейчас в парке "Народный" есть площадка для воркаута, тренажеры, детские площадки и каток. Фото: Илья Коолесов

Сейчас грузовые машины, которые работают на различные предприятия Нижнего Тагила, заезжают прямо в город. Из-за этого в мегаполисе образуются серьезные пробки. Кроме того, в районе еще несуществующей переправы активно строятся дома, поэтому местным жителям необходимо иметь альтернативную дорогу.

Мост через Тагильский пруд планируют построить к 300-летнему юбилею города. Проект уже прошёл государственную экспертизу.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВСЕХ

Проект легкоатлетического комплекса появился во время выполнения поручения президента Владимира Путина. В 2018 году глава государства приезжал в Нижний Тагил. Тогда жители Вагонки попросили у него современный спортивный комплекс.

На возведение манежа потратят 2,3 миллиарда рублей. Пока спортивный объект только на макете, но скоро он появится между Дворцом ледового спорта им. В. К. Сотникова и Дворцом водных видов спорта.

По сути эту целый спортивный городок, где местные жители смогут отдыхать и заниматься физкультурой. По словам мэра Нижнего Тагила, до конца июня они должны пройти госэкспертизу. После этого чиновники отправят заявку во все возможные программы для получения федерального финансирования.

- Мы внесли в проект изменения. Там были специальные пожарные требования, дополнительные, для проведения соревнований по художественной гимнастике. Увеличивали высоту потолка.

Многофункциональный легкоатлетический комплекс должен стать самым современным на Урале. В нем будет гимнастический зал, манеж, спорта и скалодромом, волейбольное и баскетбольное поле. Предполагается организовать медико-восстановительный зал с сауной, душевыми и массажной комнатой. Также по проекту планируется большая зрительная площадка на 450 мест и раздевалки на 160 атлетов.

Чтобы запустить объект к 2022 году, заявил глава города, нужно приступать к строительству уже этим летом.

СПРАВКА «КП»

Датой основания Нижнего Тагила считается октябрь 1722-ого. В этот год начал работать Выйский медеплавильный завод, впоследствии он слился с Нижнетагильским. Название дано по расположению на реке Тагил, это правый приток Туры. Изначально Нижний Тагил был поселком, а статус города получил только в двадцатом веке.

Сегодня Нижний Тагил – второй по величине город Свердловской области, а также крупнейший промышленный центр Урала. Здесь работают предприятия металлургии, машиностроения, химической отрасли Российской Федерации. Среди них «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Уралвагонзавод», «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», «Уралхимпласт», и другие. Кроме промышленных заслуг власти города теперь могут похвастаться своими социальными объектами. Сейчас Нижний Тагил участвует в нескольких федеральных программах, которые помогают развивать инфраструктуру.