Центральный военный округ отправил в Казахстан встречать космонавтов 12 вертолетов и 4 самолета

В казахстанской степи вот-вот приземлится космический аппарат «Союза МС-11». Чтобы встретить участников международной экспедиции МКС, в республику вылетела поисково-спасательная группа Центрального военного округа.

- 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и четыре самолета Ан-12 и Ан-26 вылетели с военного аэродрома «Упрун» в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане, - сообщают в пресс-службе ЦВО. - На борту вертолетов и самолетов все необходимое оборудование для обеспечения посадки и оказания первой медицинской помощи, а также четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица». Также две машины выдвинулись своим ходом в запасной район посадки.

Также на встречу аппарату выехали 20 машин и 200 военных. Фото: ЦВО

Ранее к месту посадки уже вылетели два вертолета Ми-8, а также самолет Ан-26, которые должны найти аппарат с космонавтами, спускающийся с неба. Также на встречу аппарату выехали 20 машин, среди которых 6 машин-амфибий и 200 военных.

- Посадка спускаемого аппарата на 25 июня 2019 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган, - говорят в ЦВО. - На землю вернутся космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн из NASA и Давидом Сен-Жаком из Канадского космического агентства.