2019-06-21T09:53:36+03:00
Общество

Центральный военный округ отправил в Казахстан встречать космонавтов 12 вертолетов и 4 самолета

Из экспедиции на Землю возвращаются Олег Коненко, Энн Макклейн из NASA и Дэвид Сен-Жак из Канадского космического агентства
Данил СВЕЧКОВ
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Посадка космического аппарата запланирована на 25 июня. Фото: ЦВОПосадка космического аппарата запланирована на 25 июня. Фото: ЦВО
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В казахстанской степи вот-вот приземлится космический аппарат «Союза МС-11». Чтобы встретить участников международной экспедиции МКС, в республику вылетела поисково-спасательная группа Центрального военного округа.

- 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и четыре самолета Ан-12 и Ан-26 вылетели с военного аэродрома «Упрун» в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане, - сообщают в пресс-службе ЦВО. - На борту вертолетов и самолетов все необходимое оборудование для обеспечения посадки и оказания первой медицинской помощи, а также четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица». Также две машины выдвинулись своим ходом в запасной район посадки.

Также на встречу аппарату выехали 20 машин и 200 военных. Фото: ЦВО

Также на встречу аппарату выехали 20 машин и 200 военных. Фото: ЦВО

Ранее к месту посадки уже вылетели два вертолета Ми-8, а также самолет Ан-26, которые должны найти аппарат с космонавтами, спускающийся с неба. Также на встречу аппарату выехали 20 машин, среди которых 6 машин-амфибий и 200 военных.

- Посадка спускаемого аппарата на 25 июня 2019 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган, - говорят в ЦВО. - На землю вернутся космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн из NASA и Давидом Сен-Жаком из Канадского космического агентства.

Среди автомобилей, встречающих космонавтов, будет 6 машин-амфибий. Фото: ЦВО

Среди автомобилей, встречающих космонавтов, будет 6 машин-амфибий. Фото: ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU

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