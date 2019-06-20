«Математика – это наша любовь»: уральская школьница набрала рекордные 300 баллов по ЕГЭ

Выпускница екатеринбургской престижной гимназии №9 набрала сразу 300 баллов по ЕГЭ. Эта сумма по трем предметам: русскому языку, математике и физике. Анастасия Пределина стала первой школьницей в Екатеринбурге за все время проведения единого экзамена, которая достигла таких результатов.

«Комсомольская правда» пообщалась с мамой девушки и узнала, как рекордсменка готовилась к испытаниям:

- Математика – это наша любовь. Она занимается ей с пятого класса, - говорит Юлия Борисовна, - Также занималась дополнительно везде, где только можно было, и в УРФУ, и в загородных школах, была в «Сириусе». Её всегда к этому влекло, мы только помогали.

Анастасия является победителем и призером олимпиад.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо «гранита науки» Анастасия успевает еще гулять с друзьями, заниматься вокалом, спортом. Но в последнее время на эти увлечения не хватало времени, так как девушка готовилась к выпускным экзаменам. В гимназии №9, где учится школьница, очень гордятся Анастасией. Ведь она является победителем и призером олимпиад, соревнований регионального и всероссийского уровней по математике и физике.

Директор гимназии Лариса Кулькова очень гордится своей ученицей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это результат не только ее интеллектуальных способностей, а еще упорного очень осознанного труда. Девочка очень любознательная и активная. Действительно одаренный ребенок, - хвалит выпускницу директор гимназии № 9 Лариса Кулькова, – У нас в школе из 129 выпускников 46 претенденты на медаль. Это великолепный выпуск.

На красный диплом претендует и Анастасия. После выпуска из школы рекордсменка будет поступать в вуз. Пока девушка выбирает между Москвой и Питером, но в одном уверенна точно, свою жизнь свяжет с математикой.