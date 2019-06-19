Пять культовых рок-групп из Свердловска: от народных песен до оперетты

Екатеринбург, который в советские времена именовался Свердловском, давно славится своими талантами в самых разных сферах. Здесь жили и живут талантливые писатели, врачи, драматурги и даже … бандиты. В 90-е ОПС «Уралмаш» прогремел на всю страну. Не удивительно, что именно Свердловский рок-клуб стал главным конкурентом рок-клубу в Ленинграде и знаменитой московской рок-лаборатории.

Вспомним самых именитых рокеров, которые занимаются творчеством по сей день, нередко выступая перед уральцами.

«Урфин Джюс»

Это первая рок-группа Свердловска, о которой услышали широкие массы. В конце 1980-го года, когда группа появилась, благодаря нескольким талантливым музыкантам во главе с «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным, не было ни возможности официально издать альбомы, ни заявить о себе с большой сцены, ни распространить записи среди массового слушателя.

Уже в 1981 году с подачи Комсомола группа выступает на первом свердловском рок-фестивале. После этого лидер коллектива меняет ее состав. В группу приходит Егор Белкин, который позже уйдет в Nautilus Pompilius, а затем присоединится к группе «Настя», где и играет до сих пор вместе с супругой. За барабаны в этом же время садится Владимир Назимов, позже игравший в «Чайф».

Группа с разной степенью везения и с перерывами существует до 1991 года, после чего окончательно распадается. За это время записано 4 полноценных альбома, а также пара выступлений «живьем».

Александр Пантыкин живет в Екатеринбурге и плотно занимается музыкойФото: Алексей БУЛАТОВ

Удивительно, что группа пользовалась большим уважением среди коллег, став первым известным коллективом в своем жанре. При этом, никто не вспомнит ее хитов и ярких выступлений. По всей видимости, немалую роль в этом сыграли талант и харизма Александра Пантыкина – яркого и неординарного фронтмена. Также группа знаменита сильными текстами Ильи Кормильцева.

Пантыкин ныне проживает в Екатеринбурге, пишет музыку для академических театральных постановок, является организаторов известного фестиваля «Ночь музыки» и пишет музыку на собственной студии в одной здании с екатеринбургской редакцией «Комсомолки».

Nautilus Pompilius

Музыкальными экспериментами Вячеслав Бутусов увлекался с конца 1970-х годов, однако свое самое известное детище архитектор создал в ноябре 1982 года, когда была записана первая демо-пластинка «Али-Баба и 40 разбойников». Уже летом следующего года на свет появился полноценный дебютный альбом «Переезд», с которого начинается официальная дискография группы.

В этот период к группе подключаются ее ключевые участники – Дмитрий Умецкий, который позже станет соавтором нескольких композиций, включая «Прощальное письмо», Илья Кормильцев, ответственный за тексты, вошедшие в историю и чуть позже – саксофонист и клавишник Алексей Могилевский – автор фирменных соло и самых известных композициях группы.

Вячеслав Бутусов стабильно каждый год дает концерты в родном ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

До 1986 году о коллективе слышали только на Урале. В июле Бутусов сотоварищи записали альбом «Разлука», который был раскритикован прессой, но хорошо принятый слушателями на концертах. В этот момент к группе присоединился барабанщик Альберт Потапкин, который одновременно играл с будущей рок-звездой Вадимом Самойловым.

С 1987 года Nautilus Pompilius с оглушительным успехом выступает на рок-фестивалях по всему Советскому союзу. Больше всего слушатели полюбили депрессивную композицию «Я хочу быть с тобой». Тогда же группу впервые показывают по телевидению, о музыкантах пишут в столичной прессе.

Настоящий успех к Бутусову и его соратникам пришел в 1988 году, когда группа встала в один ряд с самыми известными рок-коллективами страны – «ДДТ», «Аквариум», «Алиса» и «Кино». В этом же году выходит фильм Владимира Хотиненко «Зеркало для героя», где Nautilus Pompilius появляется в полном составе.

В этом году музыкант озвучит название новой группыФото: Алексей БУЛАТОВ

В 1989 году перед первым распадом группа записала свой самый известный альбом «Князь тишины». После этого группа расформирована Бутусовым из-за творческих разногласий и конфликта с ее музыкантом Дмитрием Умецким, который к началу 1990-х навсегда ее покидает.

В новом десятилетии с новым составом команда записывает два философских альбома «Наугад» и «Чужая земля» с несколькими хитами, среди которых – «На брегу безымянной реки» и «Эти реки». Позже до окончательного распада группа записывает «Титаник», «Крылья», лондонский «Яблокитай», выпускает сборник неизданных песен, ставший официальным альбомом «Атлантида» и «живой» альбом «Лучшие песни. Акустика». Группа стала одной из главных в истории русского рока.

Сегодня Вячеслав Бутусов живет в Санкт-Петербурге, занимается подготовкой к выпуску нового альбома с новым составом, пишет музыку, в том числе и симфоническую. Альберт Потапкин играл с «Ночными снайперами», «Агатой Кристи», «Аквариумом». Сегодня он с семьей живет в Хельсинки. Алексей Могилевский работает композитором и аранжировщиком, живет в Москве, часто выступает с рок-группами на разовых концертах. Дмитрий Умецкий долгое время работал на ОРТ и Первом канале. Сегодня он живет с супругой в Болгарии. По его собственному утверждению, музыкой давно не занимается. Илья Кормильцев в статусе признанного поэта умер в Лондоне от рака в 2007 году.

«Чайф»

В 1985 году на горизонте уральских гор появилась еще одна группа, ставшая одной из самых известных на всю страну. Ее создали два школьных товарища – Владимир Шахрин и Владимир Бегунов. К ним в середине 1980-х годом присоединись Олег Решетников и Вадим Кукушкин.

Уже в 1986 году «Чайфов» на первом фестивале Свердловского рок-клуба одобряет публика, после чего второй альбом музыкантам помогают записать Вячеслав Бутусов, Альберт Потапкин и Егор Белкин. Эта запись принесла группе популярность на столичном уровне.

Владимир Шахрин в год своего 60-летия выпустит новый альбомФото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью следующего года группа записала сразу два альбома «Дерьмонтин» и «Дуля с маком». После этого «Чайф» начинает гастролировать по всей стране.

Далее последовали профессиональные альбомы с целой обоймой классических хитов группы «Не беда», «Давай вернемся», «Дети гор» и «Четвертый стул». В 1992 году продюсером коллектива стал Дмитрий Гройсман из Москвы (он занимает эту должность по сей день) – группа платила ему определенный процент за всю организационную деятельность.

В 1990-е годы записываются пластинки «Пусть все будет так, как ты захочешь», «Реальный мир» и «Шекогали», которые принесли «Чайфам» настоящую народную любовь. Это «Пусть все будет так, как ты захочешь», «Не со мной ты», «Внеплановый концерт», «Аргентина-Ямайка», «Кончается век», «Матяня», Оранжевое настроение» и другие.

Владимир Бегунов играет в группе со дня основанияФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас группа готовит к выпуску очередную пластинку в составе, существующем с больше 20 лет. Музыканты по-прежнему живут в Екатеринбурге, часто принимают участие в общественных процессах, высказывая свое мнение по разным резонансным событиям.

В разные годы лидер коллектива Владимир Шахрин занимался организацией фестивалей «Старый Новый рок» и «Грачи прилетели». С завидной регулярностью группа выступает на Дне города в августе.

У «Чайфов» есть собственная фишка – серия альбомов «Оранжевое настроение», на которых записаны полудворовые юношеские композиции. Зимой группа дает в разных городах традиционные концерты «Зимняя акустика».

«Агата Кристи»

Одна из самых популярных российских групп в России в середине и второй половине 1990-х годов.

Появилась в 1985 году (хотя официальная дата основания 1988 год – когда был записан первый студийный альбом «Второй фронт»). Основана Вадимом Самойловым, Александром Козловым и Петром Маем. Позже к коллективу присоединился младший брат Вадима – Глеб Самойлов.

На фестивале Свердловского рок-клуба в 1988 году группа произвела фурор. На сцену пожать руки музыкантам вышли Вячеслав Бутусов и Андрей Макаревич. Это был настоящий успех.

Глеб Самойлов считает, что в "Агате Кристи" ему не удалось в полную силу раскрыть свой потенциалФото: Алексей БУЛАТОВ

В раннем творчестве группы чувствуется тяготение к глэм-року и даже оперетте. Однако позже «Агата Кристи» переключилась на альтернативный рок, психоделический рок и хард-рок. Первым альбомом, прогремевшим на всю страну и позволивший братьям Самойловым перебраться в Москву, стала «Позорная звезда» с хитами «Как на войне» и «Я буду там».

Через три года последовал еще более хитовый «Опиум» с одноименным хитом, а также «Сказочной тайгой», «Дворником» и «Гетеросексуалистом». Через полтора года группа, уже став легендой, выпустила депрессивный, но хитовый «Ураган», куда вошла композиция «Моряк». А еще через год вышел альбом «Чудеса», где акцент был сделан на синтезаторе. Впрочем, на концертах группа вовсю использовала гитары. На пластинке записана одна из самых известных композиций – «Ковер-вертолет». В 1998 году «Агата Кристи» получила премию «Овация».

Вадим Самойлов часто приезжает в Екатеринбург. Здесь он однажды дал благотворительный концерт в школеФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2000 году выходит один из самых тяжелых альбомов коллектива «Майн Кайф?» с хитом «Секрет». В том же году эта композиция вошла в саундтрек к фильму «Брат 2». Через год Сергей Бодров-младший включил песню «Агаты» «Пуля» в свой единственный фильм «Сестры». Это произошло уже после смерти клавишника коллектива Александра Козлова, скончавшегося 1 марта в возрасте 38 лет.

После этого группа оказалась в творческом кризисе: братья Самойловы использовали разный подход к написанию песен, их записи и исполнению. Козлов всегда помогал находить компромисс. В итоге следующий альбом вышел только в 2004 году. Речь идет о пластинке «Триллер. Часть первая». Вторая так и не вышла. А следующая пластинка «Эпилог» стала последней в творчестве «Агаты Кристи». После фестиваля «Нашествие» в 2010 году каждый из братьев начал свой творческий путь. Вадим Самойлов долго занимался поиском молодых талантов, и теперь три года готовит выпуск новой пластинки с новым коллективом. А Глеб практически сразу создал группу The Matrixx, с которой выпустил уже 6 альбомов. Братья не общаются в силу целого ряда разногласий. Часть из них решалась в судебном порядке.

«Смысловые галлюцинации»

Название группы появилось в далеком 1989 году, тогда же появился первый состав коллектива. Группа стала последней, принятой в Свердловский рок-клуб. В эти годы коллектив особо ничем себя не проявил, а Сергея Бобунца можно было с большой натяжкой назвать лидером коллектива. Только в 1995 году он объединил вокруг себя новый состав. Через годы выходит дебютный альбом «Разлука NOW», посвященный группе «Наутилус Помпилиус». Через год выходит второй альбом «Здесь и сейчас», также не принесший группе всероссийской славы. «Глюки» часто выступали в Екатеринбурге, но за его пределами особой популярностью не пользовались. Даже третий альбом «Акустическая юность» не изменила ситуации. Коллектив выступал на концертах и на радиостанциях (например, часто группа приходила на «Радио 101»), но хитами песни не становились.

Все изменилось в 2000 году, когда на радиостанции «Наше Радио» в ротацию попали несколько песен коллектива. В числе их – «Вечно молодой» и «Розовые очки», которые попала в качестве саундтрека в фильм «Брат 2». Сразу после этого группа стала выступать на фестивале «Нашествие».

Сергей Бобунец теперь занимается сольным творчествомФото: Алексей БУЛАТОВ

Команда Сергея Бобунца до начала 2017 года выступала на фестивалях и сольных концертах по всей стране. «Смысловые галлюцинации» никогда не забывали и родной Екатеринбург, где несколько раз организовывали совместные выступления с симфоническим оркестром BACH.

За время своей деятельности «Глюки» выпустили 10 полноценных пластинок и множество сборников. С позапрошлого года Сергей Бобунец занимается сольной деятельностью и уже выпустил альбом. Музыкант много путешествует, а живет на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге.

Екатеринбург богат талантами. Среди известных рок-музыкантов непременно нужно отметить Юлию Чичерину, Александра Гагарина и «Сансару». Но об этом позже…