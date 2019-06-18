2019-06-18T15:37:26+03:00
Общество

День строителя 2019 в Екатеринбурге: конкурсы, развлечения и зрелищный салют в ЦПКиО

10 августа отпразднуем 63-й День строителя
Даниил Близнецов
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Шоу строительной техники. Фото: предоставлено организаторами праздникаШоу строительной техники. Фото: предоставлено организаторами праздника
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В этом году по всей России празднуют 63-й День строителя. В Екатеринбурге уже вовсю готовятся к нему: именно тут праздник отмечают масштабно, а не парой-тройкой бригад. И каждый раз горожан ожидает нечто уникальное – то, чего они еще не видели на предыдущих торжествах.

ГДЕ И КОГДА

День строителя проведут 10 августа в ЦПКиО им. Маяковского: это добрая традиция еще с 2014-го года. Торжество стартует в 14:00 и заканчивается в 22:00 праздничным салютом.

КОНКУРСЫ

45 развлекательных площадок ждут своих гостей. Одни давно полюбились гостям, другие откроются в первый раз. Уже стартовали три крупных тематических конкурса, где проявить себя сможет каждый работник отрасли. Победителей и назовут на празднике.

«Миссис Стройкомплекс» - за 6 недель до праздника участниц конкурса учат танцевать, быстро бегать и даже плавать.

Национальный «Конкурс профмастерства» - на звания лучших каменщиков, сварщиков, плотников и штукатуров;

«16-я Спартакиада предприятий строительной отрасли» - состязания тружеников города в мини-футболе, волейболе, рыбалке и семейной эстафете.

Кроме того, гостей ожидает мотошоу, выступление укротителей огня, мастер-классы по строительному мастерству, как для взрослых профессионалов, так и для детей, а также возможность лично поуправлять манипулятором и возвести кирпичный дом.

Праздник собирает десятки тысяч горожан. Фото: архив КП

Праздник собирает десятки тысяч горожан. Фото: архив КП

БИЛЕТЫ

- Каждый желающий может посетить любую интересную для него площадку. Программа бесплатна абсолютно для всех: и для екатеринбуржцев, и для гостей города. Мы очень их ждем, ведь в Екатеринбурге – самый масштабный День строителя. Ежегодно на праздник в Парк приходит до 55 тысяч человек, - отмечает руководитель рабочей группы оргкомитета Дня строителя Вера Белоус.

Для строителей напечатают билеты: по ним можно бесплатно прокатиться на любом из 8-ми аттракционов парка, поесть гречневой каши из полевой кухни и самое главное – поучаствовать в розыгрыше автомобиля Skoda Rapid и 10-ти велосипедов.

-Билеты напечатаны тиражом в 30 тысяч экземпляров. Любой работник строительной отрасли сможет получить свой билет в офисе СРО Ассоциация строителей Урала с 24 июня, - добавляет Вера Белоус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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