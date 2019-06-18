2019-06-18T14:16:34+03:00
Общество

«Нет ничего неприличного»: в Екатеринбурге лингвисты «разрешили» называть полицейских словом «мусор»

По версии обвинения, мужчина, пришедший на акцию в защиту сквера, назвал им сотрудника правоохранительных органов, который был не в форме и без знаков отличия
Илья МОХОВ
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Обвиняемому грозит до 40 тысяч рублей штрафа, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных работ.Обвиняемому грозит до 40 тысяч рублей штрафа, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных работ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следствием майских протестов в защиту сквера у Театра драмы в Екатеринбурге стало судебное разбирательство. Одного из мужчин, пришедших на акцию, обвинили в оскорблении представителя власти. Якобы в адрес сотрудника правоохранительных органов было брошено слово «мусор».

В уголовном кодексе это статья 319-я. По ней нарушителю может грозить штраф – до 40 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных работ. Но, вот неожиданность, во время заседания выяснилось, что лингвист, проводивший экспертизу, не нашел в слове «мусор» ничего неприличного.

«Отсутствуют лингвистические признаки неприличной формы выражения» – сообщает эксперт в заключении. При этом специалист отмечает, что употребление этого слова нарушает этико-речевые нормы.

Одного из мужчин, пришедших на акцию в защиту сквера, обвинили в оскорблении представителя власти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одного из мужчин, пришедших на акцию в защиту сквера, обвинили в оскорблении представителя власти.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Заключение было подготовлено Центром судебной экспертизы при министерстве юстиции Российской Федерации, – сообщает адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы обвиняемого. – В заключении не сказано, где училась эксперт, и какая у нее квалификация. Заключение она делает с научными выводами, со ссылками на словари, на речевую и коммуникативную ситуацию. Эксперт говорит, что это слово не является неприличным оскорбительным выражением.

Как позже журналистам «Комсомолки» объяснили специалисты из УрФУ, неприличной формой выражения в русском языке считаются только пять конкретных слов, а также производные от них. И слово «мусор» к ним не относится. Поэтому само по себе оно обидное, но не оскорбительное.

Впрочем, слово «мусор» – не единственное, за употребление которого в адрес полицейского судят молодого человека. В другом неприличном слове, якобы использованном им, признаки неприличной формы выражения эксперты все-таки нашли.

Сам молодой человек настаивает на том, что полицейский был без формы и без знаков отличия, поэтому о том, что перед ним представитель власти он знать не мог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Нет ничего неприличного»: в Екатеринбурге лингвисты «разрешили» называть полицейских словом «мусор»
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