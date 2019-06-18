Лагерь для отшельников под прикрытием «места силы»: как и чем живут буддисты на горе Качканар

Гора Качканар – экстремальный маршрут выходного дня. Да, здесь рядом красоты природы и есть необычный буддистский монастырь на ее вершине, но опять же добраться сюда сложно, говорят, что ходить здесь незаконно, а еще случаются взрывы в карьере рядом расположенного Качканарского ГОКа.

Наслушавшись отзывов, мы решили своими глазами увидеть это место, куда почти каждый день свозят группы туристов. Посмотреть на настоящих буддистких монахов, о которых в прессе говорят, как об «обиженных олигархами». Как оказалось , туры сюда не паломнически-бесплатные. В среднем стоимость от 1500 до 2000 рублей. Часть денег платится самим буддистам за прием, поэтому автобусные экскурсии им выгодны. Они их ждут и живут этим.

- А там живут прямо настоящие буддисты? – деликатно поинтересовался я в турфирме, когда оплачивал поездку.

- Молодой человек, я вас умоляю, - скупо ответила женщина.

- Но ведь они не просто так монастырь построили?

- Кучка отшельников, что с них взять. Езжайте, сами все и увидите.

К ПРОСВЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ЛЕС, КАМНИ И ГРЯЗЬ

Наш путь на автобусе из Екатеринбурга начинается в 07:00 утра. До Качканара ехать больше 250 километров и чем раньше выедешь, тем раньше вернешься. Безопасно подняться к монастырю можно лишь через поселок Косья. Да и здесь скоро выставят запрещающие таблички, говорит гид, так как начинают копать новое месторождение и ходить здесь нельзя. Насколько я понял из рассказов гида, территория охраняется и есть даже опасность быть задержанным. Так что если не хотите проблем с законом, несколько раз подумайте.

В Косье, кстати, местная власть очень хочет перенести монастырь в безопасное место, сделать буддистский туризм легальным, а не подпольным, как сейчас. К этому маленькому населенному пункту ведут лишь две дороги, каждая их которых словно после бомбежки. В итоге на 25 километров тратишь около часа езды. Как сказал гид, дорогу планировали отремонтировать, но после того, как буддисты окончательно отказались переезжать, все планы по помощи остановились. Что сейчас будет – неясно. Скорее всего полиции придется выгонять их силой.

Не успели мы повернуть в сторону Косьи, как наткнулись на несколько гор мусора. Невооруженным глазом видно, что отбросы сюда свозили массово и целенаправленно. Как будто с рынка выбросили все гнилое с прилавков. В любом случае это явно не то, что надеешься увидеть по пути к «месту силы».

Следующей контрольной точкой становится местная школа, именно от нее начинается дорога, ведущая к лесополосе. Еще пара минут и мы на месте. Кстати, если решите выложить сторис или селфи то можете забыть – в тех местах практически нет сотовой связи.

В поход я взял рюкзак с водой, сменную футболку и что-то перекусить. Дорога до монастыря занимает около двух часов. Одежду и обувь надел такую, которую не жалко испачкать. В первую очередь это касается милых дам. В нашей группе были три девушки, которые уже на половине дороги окончательно убили свои белые кроссовки.

Первые 1,5-2 километра кажутся легкими, но самое сложно впереди. Вторая часть дороги состоит из сплошной дорожки из камней, грязи и поваленных деревьев.

- А откуда здесь так много досок и спиленных сосен? – запыхаясь спрашиваю я у нашего гида Сергея.

- Так буддисты уложили, чтобы самим было удобнее идти. Они же к себе на вершину таскают все на себе, ни одна техника туда не проедет, - отвечает проводник.

- Но разве они не должны беречь природу? В конце концов, они же верят в реинкарнацию и так далее…

- Правильно мыслишь, но видимо не было другого выхода.

Пройдя две трети пути, попадаем на развилку, от которой меньше 500 метров до горного плато. Поднимаешь голову чуть выше и замечаешь на вершине бело-синее здание со статуей Будды на крыше, больше напоминающее барак.

- Это и есть монастырь?

- А ты что хотел увидеть? – с ухмылкой переспросил Сергей.

- Не знаю, но явно что-то другое. Такое ощущение, что кто-то дачный участок себе решил обустроить вдали от цивилизации.

Также бросается в глаза свежеспиленные деревья. Их явно срубили относительно недавно, чтобы освободить путь к последнему подъему.

На входе в монастырь нас встречают сторожевые собаки, они явно не рады незваным гостям и громко лают. Хорошо, что они на привязи. Проходим через ворота и попадаем в общий дворик. Справа открывается вид на ступу. Рядом атмосферная доска с обращением к туристам, где написаны правила поведения.

Только на твоем лице появляется улыбка от погружения в местный каллорит, как замечаешь «вторую сторону» этого места. Строительный мусор, разбросанные инструменты и материалы. Крышей для мастерской и вовсе служит старый «Москвич». И как только они его сюда подняли? Вряд ли в таких условиях должны жить люди, тем более те, кто позиционирует себя как буддисты.

- Что же вы там встали?! – прокричал бородатый незнакомец, вышедший из здания. - Заходите в дом, пойдемте обедать. Вы наверное устали с дороги.

Перемещаться по монастырю можно лишь по узким коридорам с низкими потолкамиФото: Галина Соловьева

Ну что же идем за ним. Попадаем в узкий коридор с белыми стенами и низким потолком. Очень напоминает деревенские дома. Два поворота налево и вот мы у столовой. Перед входом снимаем обувь и отправляемся на «трапезу».

БУДДИСТЫ, КОТОРЫМ НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА В ОБЩЕСТВЕ

- За обед передаем! – говорит Павел, тот самый бородатый незнакомец.

- А сколько надо? – говорю я.

- По 150 рублей.

- Не вопрос, а что есть то будем?

- Гречка с мясом и сладкий чай. Можем и без мяса положить, если тушенку не ешь.

Расположившись за столом, нам раздали тарелки с едой и дали время на отдых. Словно в детском лагере. Гречка с тушенкой – дело обычное, закинул все в огромную кастрюлю, и варишь часа полтора. На вкус, конечно, так себе. Горячий чай нам зачем-то разлили в металлические стаканы, так что пить из них мы не могли минут десять.

Осматривая комнату, замечаю листок с распорядком дня местных обитателей.

Для организованных групп местные жители проводят небольшие экскурсииФото: Галина Соловьева

Подъем в 06:00, до восьми медитация, потом работа по участку до 18:00. Затем снова медитация до 20:00. Дел тут невпроворот, около тридцати вещей, которые нужно обязательно выполнить. От растопки печи до замеса цемента.

Также на окне висит список того, что «рекомендуется приносить туристам в монастырь». В нем огромный перечень строительных инструментов и материалов, а внизу указания еды. Выбор буддистов – тушенка, гречка, сгущенка, кукуруза.

Следующее, что бросается в глаза – шкафчик с сувенирами. Четки, магниты и прочее.

- А сколько стоит?

- Четки из дерева – 300, из камня – 1500. Магниты по 150-300 рублей.

- Делаете своими руками?

- Девочки наши делают.

- Понятно. А сколько всего у вас здесь человек живет?

- Сейчас нас тут семеро, но мы не на постоянной основе.

- Это как так?

- Ну вот так. Кто-то остается на месяц, а кто-то, как я, на неделю. И так 2-3 раза за год.

Обитатели монастыря не будут принимать в дары что попало. Есть четкий перечень того, что нужно им по хозяйствуФото: Галина Соловьева

На часах уже 14:30 и мы отправляемся на обзорную экскурсию. Павел показывает нам внутренний дворик монастыря и рассказывает его историю. Самое запоминающееся – это еще одна ступа и каркас фигуры дракона. Последний выглядит очень странно, будто его забросили делать и забыли. Но и это не так странно, как присутствие здесь девушек, в то время как монастырь позиционирует себя как мужской…

После экскурсии решаю все же поподробнее расспросить Павла про местный быт и устои.

- А как сюда попадают люди, есть какой-то отбор или двери открыты для всех?

- Отбор тут, как и всегда, только один – естественный. Если хочешь жить с нами под одной крышей, нужно следовать правилам. Соблюдать наш распорядок, ну самое главное – работать.

- Понятно. То есть и переночевать здесь можно бесплатно?

- Конечно, но в таком случае лучше с утра чем-нибудь помочь по хозяйству.

- Ты меня, конечно, извини, но ты не похож на буддиста, которых показывают в кино. Ты больше смахиваешь на владельца барбершопа. Без обид, но что ты тут делаешь?!

- Я массажист. Родился и живу в Перми. Это мой третий заезд сюда с 2012 года и я не о чем не жалею. Поживу тут пару недель и вернусь обратно.

- То есть, вы находите здесь покой и стараетесь отдохнуть от суеты большого города?

- У каждого свои причины. Бывают тут и люди, которые вышли из мест не столь отдаленных. У многих из них ничего нет на Большой Земле, а тут они хотя бы могут жить и работать. Есть и наркозависимые, они подаются в горы, чтобы быть подальше от запрещенных препаратов.

- А ты сам не думал сюда переехать?

- Нет, я вместо этого хочу продать квартиру в Перми и купить домик в Косье, чтобы сюда мог приходить в любое время.

- А чем же ты тогда будешь на жизнь зарабатывать?

- Я хороший массажист, даже в поселке найду себе клиентов. Тем более, это же место силы!

- Оптимистично, - сказал я, не понимая, что у моего собеседника в голове.

После таких рассказов остается лишь выдохнуть и покачать головой. Как говорится: наши ожидания – это наши проблемы. Поэтому если вы идете на гору Качканар и надеетесь увидеть там глубоко религиозных людей или необычную святыню, то вас ждет разочарование.

Эта маленькая ступа из внутреннего дворика. Всего в монастыре планируют установить восемь таких, но до этого пока далекоФото: Галина Соловьева

Здесь что-то типа лагеря для тех, кто имеет проблемы с законом, или для тех, кто не смог найти себе место и должное уважение и почтение в большом мире. Это как дачный участок на вершине горы. Причем выбрали его не так, как мы себе дачи покупаем. Кто-то ткнул палку и решил здесь строится, потому что понравилось. Я подумал, а если бы выход силы на трансибирской магистрали, на рельсах привиделся? Поезда под откос пускать?

Работа на участке продолжается в любую погоду от рассвета до закатаФото: Галина Соловьева

На обратную дорогу мы потратили на полчаса меньше, чем шли вперед. Возможно, буддизм для этих людей это только маска. Но для чего? Чтобы не платить налоги, решить проблемы с законом или закрыть все вопросы по трудоустройству? Размышляя о том, хочется ли вернуться в эти края, я отвечу – да. Но не из-за лагеря отшельников, а из-за красивой природы Урала. Она здесь везде: рядом стоящие горы ничуть не хуже, а даже красивее, так как нет мусора и ржавых машин.