Царские дни-2019 в Екатеринбурге: дата проведения и программа мероприятий

Ежегодно уральскую столицу заполоняют десятки тысяч паломников со всего света, приехавших почтить память последнего российского императора Николая II и членов его семьи, зверски убитых ночью с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Прошел уже 101 год со дня расстрела семейства Романовых, но память о царственных страстотерпцах, как и прежде, жива в памяти людей. Это подтверждает очередной фестиваль «Царские дни», который продлится десять дней - с 12 по 21 июля. В память о семье Романовых пройдут выступления музыкантов, лекции, встречи, богослужения и, конечно же, традиционный крестный ход. О самых важных и интересных событиях фестиваля православной культуры вам расскажет «Комсомолка».

Царские дни собирают от 60 до 100 тысяч паломников из разных странФото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле уральская!»

Когда: 15 июля, 18:00

Где: «Большой Златоуст», Екатеринбург, улица 8 марта, 17

Фестиваль колокольного звона состоится с 14 по 18 июля и соберет звонарей со всей России - от Великого Новгорода до Тюмени. Самым зрелищным моментом фестиваля станет концерт колокольных звонов возле колокольни храма «Большой Златоуст». Порадовать слушателей звонкими переливами колоколов смогут не только участники фестиваля, но и приглашенные музыканты. Гости фестиваля услышат духовой военный оркестр совместно с хором храма «Большой Златоуст», а также авторские стихи иерея Виктора Явича. И, конечно, же всех желающих научат звонить в колокол.

В Царские дни можно побывать на Божественной литургииФото: Алексей БУЛАТОВ

Божественная литургия и крестный ход

Главные события «Царских дней» начнутся 16 июля в 9:00, когда в Храме на Крови (улица Толмачева, 34) пройдет божественная литургия. После нее в 13:00 те, кто по каким-то не сможет пройти крестный ход по традиционному маршруту, отправятся по Пути скорби длиной четыре километра. Им предстоит пройти от станции Шарташ (улица Куйбышева, 149 а) до Храма на Крови. Именно такой дорогой везли в Екатеринбург семью Романовых. В 15:00 начнется малая вечерня с акафистом царственным страстотерпцам, а в 16:30 перед Храмом на Крови пройдет всенощное бдение.

Самые стойкие паломники останутся до ночной Божественной литургии, которая состоится в 23:30 и завершится лишь после полуночи. После чего в 2:30 верующие отправятся в Царский крестный ход. Преодолеют двадцать километров от места расстрела семьи последнего российского императора, где сейчас возведен Храм на Крови, до места уничтожения останков августейших - Ганиной Ямы. Там пройдет молебен царственным страстотерпцам.

Верующие со всего мира пройдут от Храма на Крови до Ганиной ЯмыФото: Алексей БУЛАТОВ

Царские дни в Алапаевске

Также Царские дни проходят в Алапаевске, где вслед за семьей Николая Второго казнили других представителей дома Романовых. В ночь на 18 июля сестру императрицы Александры Федоровны вместе с приближенными царской семьи сбросили в шахту. В память об их мученической смерти 18 июля в 00:00 свершится Божественная литургия в Свято-Троицком подворье Алапаевска.

В 02:30 пройдет молебен с пением акафиста святым мученикам Великой княгине Елисавете и инокине Варваре. В 03:30 начнется крестный ход от Свято-Троицкого архиерейского подворья до Напольной школы, а затем монастыря во имя Святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, который построили на месте казни последний из рода Романовых. В 05:30 и 09:00 там проведут две Божественных литургии.