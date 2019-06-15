2019-06-15T16:51:53+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга семерых обстреляли из пейнтбольного оружия

Ночью возле бара остановилась машина, откуда неизвестные открыли стрельбу по посетителям
Дарья РЯБОВА
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Неизвестные обстреляли фасад здания Фото: паблик "Типичный Екатеринбург"Неизвестные обстреляли фасад здания Фото: паблик "Типичный Екатеринбург"Фото: Соцсети
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В Екатеринбурге семеро человек обратились в полицию с гематомами после того, как на них в три часа ночи напали хулиганы. Когда гости заведения Red Ace на Сакко и Ванцетти, 48 стояли на улице, рядом с ними притормозил отечественный автомобиль ВАЗ-2114, из приоткрытых окон выставились дула ружей для пейнтбола и открыли разноцветный огонь по беззащитным посетителям бара. Мало того, что их жутко напугали, так еще испортили одежду и нанесли вред здоровью, оставив многочисленные кровоподтеки по всему телу.

На теле у посетителей бара остались синяки Фото: паблик "Типичный Екатеринбург" Фото: Соцсети

На теле у посетителей бара остались синяки Фото: паблик "Типичный Екатеринбург"Фото: Соцсети

Пострадал и фасад здания. Весь он теперь в следах желтой краски. Один из сотрудников попытался вступиться за гостей ночного заведения - он схватил биту и побежал за нападавшими, но они скрылись. Как уверяют очевидцы, у владельцев бара был небольшой конфликт с местными жителями, которые таким способом могли припугнуть держателей заведения. Также известно, что неизвестные стреляли и в других прохожих, но они в полицию пока не обращались.

На данный момент за дело взялись участковые полиции.

А одежда теперь в желтой краске Фото: паблик "Типичный Екатеринбург" Фото: Соцсети

А одежда теперь в желтой краске Фото: паблик "Типичный Екатеринбург"Фото: Соцсети

- Сообщение об инциденте поступило 15 июня в 3 часа ночи в отдел полиции номер 5, - уточняют в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В настоящее время по данному факту сотрудники службы участковых уполномоченных полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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