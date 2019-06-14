Характер у него просто чудо! Пес с короткой спиной и длинными лапами ищет любящих хозяев

Любопытные глазки-молнии стреляют в проходящих мимо людей, коротенький хвостик приветственно машет каждому, кто обратит внимание и потреплет большой ладонью щетинистую шерсть. Пес с радостным визгом подпрыгивает и торжественно лает - его заметили, он нравится этому большому спешащему куда-то человеку. Сегодня на площади Субботников в Екатеринбурге проходит важное для бездомных собак событие «ЛапкиFEST», которое может перевернуть их жизнь на 360 градусов, подарив им кров и любящее сердце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/714874" frameborder="0"></iframe> Необычный пёс-коротыш Матвей ищет хозяев.Алексей БУЛАТОВ

Матвей легко располагает к себе людейФото: Алексей БУЛАТОВ

Вот мужчина останавливается рядом с лохматым псом, интересуется его историей.

Матвей был обычным щенком, а потом что-то пошло не такФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы не смотрите на табличку, - предупреждает Светлана Соколова, владелица приюта для бездомных собак «Большой пес». - Его вообще-то Матвей зовут, а не Бакс. Просто мы поздно приехали и нам досталось то, что осталось. Сейчас Матвею уже полтора года. В руки ко мне он попал, когда был еще маленьким двухнедельным щенком. Тогда я работала диспетчером на Косулинском полигоне твердых строительных отходов. Часто, сидя на дежурстве, слышала завывания бродячих собак, за которыми следовали бездушные выстрелы охотников за хвостами.

Конечно же, сталкиваться с этим зрелищем не хотелось. Но в один из таких вечеров, когда Светлана была на смене, что-то необъяснимое потянуло её выйти на улицу. Внутренний голос твердил: «Ты нужна ему». И впрямь, стоило девушке оказаться во дворе полигона, как перед её глазами замелькал лохматый комок.

- Видимо, маму щенка застрелили, а он выжил, выбрался, - вспоминает Светлана. - Как сейчас вижу, он ползет навстречу ко мне и жалобно подвывает.

Собака нравится и детям, и взрослым, но взять ее к себе пока никто не решилсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Не думая, девушка забрала пса к себе в приют, назвала Матвеем и растила, как обычного щенка. Но вскоре начала замечать в нем необычные изменения - его лапки продолжали расти, как ни в чем не бывало, а вот спина оставалась такой-же. Сейчас она непропорционально короткая, но Матвей этого изъяна, а может и, изюминки, не замечает.

Беззаботно прыгает, заглядывая в глаза прохожим, чтобы понять, тот ли это человек, что завоюет его доверие и полюбит его таким. Вот проходит мимо девушка Анастасия. Садится на корточки и, улыбаясь, гладит пса. Матвей довольно высовывает язык и, с охотой принимая ласки, машет хвостом.

- Какой он необычный! Уникальный, - восхищается девушка.

- Да, он у нас сегодня вызывает большой ажиотаж, - подтверждает Светлана. - Все взгляды только на Матвея!

Иногда Матвей (на табличке неверное имя) прятался под столом, но чаще подбегал к людям познакомитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

- А что с ним такое, - интересуется озабочено Настя. Её всё же слегка пугает чудная внешность собаки.

- Сначала он был таким, как все, - рассказывает владелица приюта. - Делали ему, правда, операцию на кишечник - он у него вываливался. Но всё прошло успешно. А потом в какой-то момент он просто перестал расти в длину. Мы давали ему хонропротекторы (прим. ред. - группа препаратов, применяемых для профилактики и лечения заболеваний суставов), но ничего не помогало.

Пока неизвестно, какая болезнь настигла этого жизнерадостно пса. Но это предстоит узнать. Недавно Светлане написали профессора с кафедры биологии московского университета и Санкт-Петербургской зоологической клиники. Владелица приюта планирует отправить туда анализы в надежде, что диагноз Матвея прояснится.

Некоторые взяли у Светланы контакты и обещали подумать - Матвей просто запал им в душуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Но, как мне предварительно сказали биологи, на собаку могла повлиять мутация, - делится с нами Светлана. - Пока его мать ходила беременной на полигоне, куда выбрасывались всякие удобрения, радиоактивные лампы, эмбрион мог подвергнуться излучению. Либо щенок мог появится в результате скрещивания кровнородственных псов.

Услышав это, Анастасия, загоревшаяся желанием взять к себе Матвея, задумывается. Её никто не торопит, да и в приюте «Большой пес» есть другие собаки. 75 хвостатых ждут момента, когда наконец окажутся в заботливых руках и найдут себе дом. За каждым из них нужен уход, но за Матвеем он, безусловно, более тщательный.

- Нужно понимать, что Матвей - особенный, и требует постоянного внимания, - предупреждает Светлана. - Сейчас он здоров, а что будет дальше, мы не можем сказать. Да и некоторым, может, стыдно иметь такую собаку, поэтому Матвею нужен поистине ответственный хозяин.