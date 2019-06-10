«Малыш был напуган и плакал»: на Урале гастарбайтер спас грудничка, которого выкинули из окна

Нам удалось найти героя из Североуральска и пообщаться с ним. Фото: СУ СКР по Свердловской области

44-летний Фахрутдин Юсупов переехал на Урал из Таджикистана еще в 90-х. Сейчас он уже двенадцать лет живет в Североуральске. Работает на стройке. Накануне он возвращался домой с работы. Около 21:00 вечера встретил знакомого. Заболтались. Как вдруг мирную беседу прервал звук бьющегося стекла: на подоконник первого этажа выскочил мужчина.

- Я сейчас его выкину! – заорал он и начал словно куклу трясти плачущего младенца.

Фахрутдин бросился к окну и тоже, что есть мочи закричал:

- Не бросай! Отдай мне.

Но мужчина на подоконнике был пьян и настроен решительно. Увидев, Юсупова он размахнулся и намеренно кинул ребенка в сторону.

Окно, из которого выбросили малыша. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Я еле успел поймать. Просто по счастливой случайности успел, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Фахрутдин. – Это был мальчик. Он был сильно напуган из-за ссоры и плакал. Я укутал его в куртку. Вызвал полицию и «скорую».

Те приехали на место спустя несколько минут. Но осмотреть младенца не успели. Откуда ни возьмись, на Фахрудина вылетела разгоряченная мать мальчика. С воплями: «отдай ребенка!», она буквально вырвала малыша из рук спасителя.

– Она была пьяна и в истерике, - продолжает Юсупов. – Естественно дальше за ними бросились врачи и полицейские. А я в квартиру этой семейки заходить не стал, но было понятно, что это какой-то бомжатник! Уже потом меня вызывали на допрос и поблагодарили за содействие. Для такой крохи падение даже с первого этажа могло закончиться фатально, к тому же под окном уже валялись битые стекла.

Грудничок упал бы на битые стекла. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Полицейские по «горячим следам» задержали того самого «метателя младенцев». Им оказался сожитель непутевой матери.

- Сотрудниками СКР будут тщательно проанализированы все причины и условия, которые способствовали произошедшему. Органами системы профилактики сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем нахождении пострадавшего ребенка в указанной семье, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Отвечать за свою пьяную выходку мужчина будет по всей строгости закона. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на жизнь малолетнего», ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Следователи уже готовятся представить случайного спасителя к поощрению.