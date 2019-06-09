На визовском пруду с яхты в воду упал человек

На Урал пришло лето, и в акваторию Верх-Исетского пруда вышли яхты. На пруду регулярно проходят тренировки и соревнования разных клубов - особенно, в редкие деньги, когда в Екатеринбурге стоит хорошая погода. Вот и сегодня, 9 июня, на воду вышли судна.

Внезапно произошло ЧП: с одной из яхт в воду упал человек. Его попытались спасти, но это не удалось - врачи констатировали смерть.

Самая очевидная версия - то, что человек захлебнулся, однако, специалисты сейчас не спешат с выводами.

- К нам поступила информация о том, что случилось на пруду, и сейчас следователь выехал на место, чтобы выяснить точные обстоятельства произошедшего, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - Более подробной информации пока нет.

К сожалению, каждое лето в Екатеринбурге и Свердловской области тонут десятки человек. Причем, иногда это происходит на глазах у толпы, и никто не понимает, что утопающему нужна помощь. Часто случаются и трагические происшествия с детьми. Поэтому будьте максимально аккуратны и внимательны на водоемах, особенно в жару.

Одно из самых важных правил при катании на лодках, яхтах и другом водном транспорте - носить спасательные жилеты. Также рекомендуется не заплывать далеко от берега (особенно на надувных матрасах), не купаться в плохую погоду, не перегреваться и не переохлаждаться. Кроме того, нельзя прыгать в воду, особенно в незнакомых местах.