Евгений Ройзман высказался о задержании журналиста Ивана Голунова

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался по поводу задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Напомним, журналиста-расследователя задержали днем 6 июня на Цветном бульваре. После личного досмотра и обыска квартиры у него якобы нашли кокаин и мефедрон. Журналиста обвиняют в производстве и торговле наркотиками.

Евгений Ройзман подчеркнул, что не знает Голунова и не читал его расследований, но разбирается в том, что касается наркотиков (бывший мэр Екатеринбурга - основатель фонда "Город без наркотиков").

- Из того, что мы можем узнать из опубликованного: показания Голунова, пресс-релизы МВД, обвинительное заключение, комментарии полиции и адвокатов - совершенно не следует никакого приготовления к сбыту и, тем более, покушения на сбыт, - говорит Ройзман. - И никто в это не верит, тем более, что на старте МВД уже было поймано на вранье (полиция выложила фотографии из наркопритона, подписав их как фото из квартиры Ивана. - Прим.ред.)

Ройзман подчеркивает, что для того, чтобы доказать покушение на сбыт, необходимо множество оперативно-розыскных мероприятий.

- Мало того, эти документы должны быть опубликованы в деле, озвучены в суде, то есть рассекречены, - говорит Ройзман. - Если они есть, то станут известны. Если их нет, тогда вообще ничего нет и обязаны прекратить всё и оправдать. Оформить такое задним числом - очень сложно, это прямая фальсификация и на это ни один вышестоящий начальник не пойдёт. Но главное, сбыт наркотиков, это любое отчуждение: продал, подарил, отдал за долг, угостил - нет разницы, это сбыт. Подкинул - железный сбыт. И в случае подброса наркотиков сотрудниками полиции - это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Отметим, что за это грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

- А дело по наркотикам похоронить невозможно, потому, что наличие наркотиков - уже материальный состав преступления и раскрывать придётся, - рассуждает Ройзман. - И за этим сейчас наблюдает вся страна. Мне кажется, они загнали себя в ловушку и поэтому не могут включить задний ход.

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