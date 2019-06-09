Самолет, летевший из Питера в Екатеринбург, экстренно вернулся в «Пулково»

Вечером 8 июня в аэропорту «Пулково»экстренно приземлился борт авиакомпании «Уральские авиалинии». Пассажиры летели рейсом U6-226 и думали, что через несколько часов будут дома, но тут в самолете стало ясно: что-то идет не так.

- Сразу, как взлетели, был жуткий свист, казалось что-то не в порядке, - рассказывает Елена, пассажир самолета. - Оказалось, что так и есть, через 30 минут полёта объявили, что не закрываются шасси и мы возвращаемся в Пулково. У меня зубы от страха стучали, но приземление было мягким. Встречали пожарные, «Скорая помощь».

Пассажиры сильно перепугались Фото: Елена Осиева/vk.com

- Рейс U6-226, следовавший по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета Пулково по технической причине, - подтвердили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из гидросистем. Самолет благополучно приземлился в 21:52. Для обеспечения вылета предоставлен резервный борт.

Судя по онлайн-табло аэропорта «Кольцово», рейс вылетел вновь вылетел из Санкт-Петербурга в 2 часа ночи и приземлился в Екатеринбурге в 07:57.