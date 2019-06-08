Ural Music Night-2019 в Екатеринбурге: программа фестиваля, хедлайнеры

Театры, кинотеатры, крыши, чердаки, школы, бары и аллеи – музыка 28 июня будет звучать в каждом переулке уральской столицы. В этом году фестиваль Ural Music Night отпразднует юбилей – уже в пятый раз соберет лучших артистов мира. 75 площадок, 2500 исполнителей из 20 стран, 60 музыкальных направлений, 220000 слушателей. И это всего лишь цифры, за которыми кроется мощный звук, нереальная энергетика и толпы фанатов.

«Ночь музыки» – фестиваль, не имеющий аналогов во всей стране. Истинные меломаны едут в Екатеринбург со всех регионов, чтобы услышать не только хедлайнеров, но и редкие зарубежные коллективы, которые впервые и, возможно, лишь однажды появятся на российской сцене. «Комсомолка» составила для вас пять маршрутов, и расскажет о самых ярких и ожидаемых артистах этого года.

В городе будет работать более 75 площадокФото: Алексей БУЛАТОВ

МАРШРУТ № 1. МУЗЫКА СВОБОДЫ

Hell bruizes

Время: 17:00 – 21:30

Площадка: Международный центр искусств «Главный Проспект», проспект Ленина, 8

Молодая столичная группа привезет на Урал адский рок-н-ролл. Музыка англоязычных исполнителей с драйвовым женским вокалом звучит свежо и бодро. Словно на волне американской радиостанции, которую ты врубил в своей Chevrolet Impala и мчишь 150 км/ч. «Адские синяки» и сами признаются, что поклонники слушают их треки в машине. Но еще лучше услышать их вживую и оторваться под энергичные ритмы Hell bruizes. Поэтому надеваем обувь поудобнее и идем танцевать на концерт московских рокеров.

Bando

Время: 19:30 - 20:00

Площадка: Киноконцертный театр «Космос», вторая площадка, улица Дзержинского, 2

Немецкая группа, существующая уже более 20 лет, заставит любителей ударных инструментов повеселиться. Ведь все участники коллектива отбивают ритм на железных бочках из-под нефти, что делает Bando особенной группой. Не зря сам Марокканский король приглашал их выступать к себе во дворец.

Группа "Красная скрипка" из Екатеринбурга славится своими оригинальными решениями Фото: паблик группы во ВКонтактеФото: Соцсети

«Красная скрипка»

Время: 20:40 – 21:20

Площадка: Уральский центр развития дизайна, улица Горького, 4а

Еще один коллектив, который всегда готов зарядить слушателей энергией на месяцы вперед. Уральская группа во главе со скрипачем Александром Рассказовым дарит поклонникам любимые мелодии в новом рок-звучании, будь то классика, популярный хит или саундтрек к нашумевшему сериалу. Мощные рифы электрогитар, ритм-секция и чувственная скрипка делают любой трек поистине грандиозным. Всего, что гениальные музыканты творят на сцене, не передать словами. Лучше увидеть глазами и прочувствовать сердцем. До мурашек на коже и дрожи в коленках.

Magical Marginals

Время: 21:20-21:50

Площадка: амфитеатр ТЮЗа, улица Карла Либкнехта, 48

Пожалуй, самый яркий коллектив уральской столицы, совмещающий ритм-энд-блюз, театрализованное выступление и увлекательные истории в текстах. Мимы-интеллигенты совместно с голубем-охранником музея истории творят на сцене настоящее чудо. Можно закрыть глаза, дать волю воображению и образы, которые в своих треках рисуют Magical Marginals, заиграют новыми красками. А можно открыть глаза и насладиться перфомансом. В любом случае, вы уже не сможете забыть этот колоритный бэнд.

Музыканты из Magical Marginals устроят на сцене настоящее шоу Фото: Оксана ЕреминаФото: Соцсети

«Запрещенные барабанщики»

Время: 21:00 – 22:40 и 00:30 – 01:30

Площадка: Винотека «Бурбон» (улица Сакко и Ванцетти, 47) и вторая площадка ККТ «Космос» (улица Дзержинского, 2)

Эту российскую группу знает каждый человек, живший в 90-е, а если не знает, то наверняка слышал их главный хит «Убили негра», который долгое время звучал на музыкальном канале TTV. И это абсурдное смелое название песни соответствует всей концепции и музыкальному направлению группы, которое «Запрещенные барабанщики» определяют как камеди-рок. Их музыка – сборная солянка из их эклектичного рок-н-ролла, джаза и латиноамериканских мотивов. Каждый трек заставляет двигаться и подпевать, ведь слова у «Запрещенных барабанщиков» простые и с юморком. Всё, что нужно, для этой жизни.

Эпидемия

Время: 23:15 – 00:00

Площадка: Киноконцертный зал «Космос», вторая площадка, улица Дзержинского, 2

Группа «Эпидемия» – не просто музыка, а настоящее волшебство. Российские рокеры прославились на всю страну своими зрелищными метал-операми «Сокровище Энии», «Легенда Ксентарона» и, конечно же, «Эльфийская рукопись». Музыканты создают настоящую сказку, наполняя стихи фентезийными героями, которые с легкостью перекочёвывают на сцену, а после и в зрительный зал. Потрясающие баллады ласкают слух. Группа не ограничивается рамками одно жанра, сочетая в произведениях мощный гитарный саунд с элементами симфонической музыки.

Группа BrainStorm известна на всю Россию и собирает огромные залы по всей стране Фото: Алексей МолчановскийФото: Соцсети

BrainStorm

Время: 02:00 – 03:00

Площадка: Октябрьская площадь возле Театра драмы

Легендарный латышский коллектив из четырех импозантных мужчин существует уже более двадцати лет. Всё началось с выступлений в актовом зале школы, где вместе учились начинающие рок-музыканты, а после переросло в успешный проект, о котором знает каждый ценитель рока. Музыканты BrainStorm успешно сочетают сразу три языка: латышский, русский и английский. Сотрудничают с российскими звездами: Би-2, Земфирой и Кастой. И дарят поклонникам по всему миру потрясающие хиты в исполнении Ренарса Кауперса, запоминающийся голос которого невозможно спутать ни с чьим другим. В этом году музыканты закроют фестиваль своим выступлением и вместе с самыми стойкими уральцами встретят рассвет, поймав первые лучики солнца золотого.

МАРШРУТ № 2. МУЗЫКА УЛИЦ

«Аяччо»

Время: 19:35 – 20:00

Площадка: «Исеть парк», улица Бориса Ельцина, 6а

Рэп-коллектив «Аяччо», который носит название французского городка, образовался, отнюдь не в Европе, а проникся духом хип-хопа в родном Челябинске в далеком 2010 году. Бывшие рок-музыканты, бит-боксеры и рэперы собрали группу, которая быстро полюбилась уральцам за жизненные тексты. Сейчас за спиной у ребят семь альбомов, прочная фан-база и выступления на одной сцене с известными исполнителями Alai Oli, Noize Mc и «Каста». Приходите – ребята раскачают.

БИТYМ CREW

Время: 20:00 – 20:25

Площадка: «Исеть парк», улица Бориса Ельцина, 6а

Уральская музыкальная группа не устает радовать поклонников безудержного отрыва и электронного рейва jump’овыми треками. На выступления четырех профессиональных битбоксеров меломаны приходят оторваться по полной – покричать и попрыгать от души. Концерты хип-хоп БИТYМ CREW проходят так, что фанаты месяцами вспоминают о прошедшей вечеринке, мечтая попасть на следующую. Но, увы, команда заявила о прекращении проекта. И в последний раз вы сможете увидеть их именно на «Ночи музыки». Так что не упустите возможность насладиться бешеной энергией уральских хип-хоперов.

Рэп-группа "Грот" выступит на концерте с любимыми треками Фото: Андрей УсовФото: Соцсети

«ГРОТ»

Время: 20:50 – 21:30

Площадка: «Исеть парк», улица Бориса Ельцина, 6а

Известная на всю страну группа «Грот» отпразднует в этом году свой десятилетний юбилей. За эти годы музыканты выпустили четыре студийных альбома, записали десяток мини-альбомов, сняли двадцать клипов и выступили на одной сцене с известным коллективом «25/17». Что бы ни делали участники группы, слушатели каждый раз с большой отдачей и любовью встречают их творчество. Иначе и нельзя, ведь в своих песнях рэперы поднимают важные темы людских пороков, затрагивают философские вопросы, которые находят отклик в сердцах их поклонников.

ШУММ

Время: 21:30 – 22:00

Площадка: «Исеть парк», улица Бориса Ельцина, 6а

Уральский рэпер Дима Шумм прославился среди поклонников рэп-баттлов своим техничным речитативом и хлесткими текстами. Хип-хоп исполнитель стал победителем проекта 140 Bpm Cup, участвовал в Versus, Slovo EKB и «Рвать На Битах». Но и треки, которые выпускает музыкант, западают в душу многим – в них уралец гармонично сочетает впечатляющую исполнением читку с трогательной лирикой и мелодичностью.

Музыкант Хаски выступит на хип-хоп сцене Фото: Игорь КлепневФото: Соцсети

Хаски

Время: 23:10 – 23:50

Площадка: «Исеть парк», улица Бориса Ельцина, 6а

Молодой рэпер из Улан-Удэ прославился на всю Россию сильными треками, в которых с помощью ярких метафор и аллегорий затрагиваются проблемы современного общества. Его песни «Пуля дура», «Черным-черно», «Иуда» известны любому, кто хоть немного увлекается рэпом. Но Хаски не ограничивается одной музыкой, обращаясь к новым граням современного искусства. Несколько раз он устраивал перфомансы и даже устраивал для поклонников прощальную церемонию лежа в гробу. Но Хаски невозможно заставить замолчать – несмотря на запреты концертов, он будет петь свою музыку на хип-хоп сцене Ural Music Night.

ЛСП

Время: 00:30 – 01:30

Площадка: «Исеть парк», улица Бориса Ельцина, 6а

«Подбрось монетку» и, не глядя на результат, смело отправляйся на выступление молодого успешного коллектива во главе с харизматичным вокалистом Олегом Савченко. Песни этой группы смело звучат из бумбоксов и музыкальных центров проезжающих мимо машин. За недолгое время музыканты достигли больших высот – записали совместный трек «Холостяк» с Егором Кридом и рэпером Feduk, выпустили десяток клипов, собравших миллионы просмотров. И теперь звезды отечественной рэп-сцены едут в Екатеринбург.

ЛСП зажгут на сцене в полночь Фото: Дмитрий ШтифоновФото: Соцсети

МАРТШРУТ № 3. МУЗЫКА ВЕЧНОСТИ

Иван Бессонов и камерный оркестр «Лицей-камерата»

Время: 18:00 - 18:45

Площадка: Площадь 1905 года

Талантливому пианисту Ивану Бессонову еще не исполнилось 17 лет, а он уже успел победить в Евровидении-2018 среди молодых музыкантов-классиков, пишет собственные композиции и исполняет произведения великих композиторов по всему миру. Несмотря на столь юный возраст, сольные выступления Ивана собирают полные залы, а его концертный график расписан на годы вперед. И, конечно, стоит упомянуть о юных поклонницах, сердца которых тают не только от виртуозного исполнения Моцарта, но и от прекрасных голубых глаз одаренного романтика. На этот раз в программе концерта – Бах и Вивальди.

Камерный оркестр B-A-C-H

Время: 19:00 - 19:45

Площадка: Площадь 1905 года

Музыкальный коллектив, собранный из лучших исполнителей уральской столицы, на сцене уже почти тридцать лет. За это время оркестр успел выступить на купных российских и европейских фестивалях. Музыканты прославили на весь мир, побывав на всех континентах с гастрольными турами. Уральский оркестр выступал на одной сценой не только с ведущими классическими солистами, но и со звездами рок-музыки, сыграв вместе основателем группы «Deep Purple» Джоном Лордом, скрипачкой Ванессой Мей, знаменитым итальянским тенором Алессандро Сафина и даже группой «Scorpions».

Оркестр B-A-C-H выступал на фестивалях по всему мируФото: Соцсети

Екатерининский оркестр

Время: 21:00 – 22:00

Площадка: Площадь 1905 года

Оркестр, названный в честь покровительницы города святой Екатерины, начал свою творческую деятельность совсем недавно – в начале 2019 года. Уникальный коллектив исключительно из струнных инструментов. На «Ночи музыки» молодые исполнители сыграют произведения сразу нескольких классиков: Чайковского, Мендельсона, Шуберта и Сен-Санса.

INTERTEXT

Время: 22:00 – 23:30

Площадка: Свердловский мужской хоровой колледж, проспект Ленина, 13

И если оркестры будут исполнять на площади 1905 года произведения всем известных авторов, то коллектив INTERTEXT откроет слушателям музыку современных классиков. В первом отделении зрители услышат сочинения японских композиторов Такеши Йошиматцу и Джо Хисаиши, а после сыграют оригинальные композиции гениального экспериментатора Якоба Ти Ви.

Артисты оперного театра выступят на балконе перед истинными любителями классикиФото: Алексей БУЛАТОВ

Арии с балкона оперного театра

Время: 23:30 – 01:00

Площадка: балкон Театра оперы и балета, проспект Ленина, 46а

Из года в год небольшая площадка перед оперным театром собирает огромные толпы желающих послушать арии с балкона, поэтому в этот раз организаторы даже перекроют проспект Ленина. Зрителей порадуют не только прекрасные голоса артистов Урал Оперы, но и световые эффекты. Для любителей оперы подготовили зрелищное лазерное шоу. С балкона в исполнении уральских солистов и приглашенной вокалистки Большого театра Ольги Семенищевой будут звучать произведения классиков Россини, Моцарта, Бизе, Римского-Корсакова. А для любителей более современной музыки артисты театра исполнят джазовые композиции и хиты вроде «My way» Клода Франсуа и «Time to say goodbye» Франческо Сартори.

Музыка закрытых окон от «Другого оркестра»

Время: 00:00 – 00:45

Место: гостиница «Исеть», проспект 69/1

Экспериментальный коллектив «Другой оркестр» создаст для слушателей настоящее волшебство, ведь музыка на этой площадке всегда дополняется завораживающей игрой света в окнах «Исети». Один дирижер и 25 музыкантов с самыми разными инструментами от виолончели до саксофона исполнят отнюдь не классическое произведение – гостей площадки ждет посвящение легендарным The Prodigy.

Музыка закрытых окон прозвучит в полночьФото: Алексей БУЛАТОВ

МАРШРУТ № 4. МУЗЫКА НОЧИ

В этом году электронная музыка занимает почти четверть всей программы фестиваля, поэтому было бы странно пропустить этот маршрут. Любителей элетроники, пожалуй, меньше, чем поклонников рока и рэпа, но ведь когда-то следует начать знакомство с качественной танцевальной музыкой? Почему бы не сделать это на фестивале Ural Music Night, где соберутся лучшие ди-джеи со всей Европы.

- В рамках этого фестиваля мы преследуем две задачи, - признается Евгений Свалов, эксперт фестиваля. - Боремся со стереотипом, что ночная жизнь и клубная культура – это какие-то темные дела и репортажи о всяких облавах. И, конечно, работаем над тем, чтобы современные музыканты, которые занимаются электронной музыкой, начали взаимодействовать друг с другом. Ведь по большей части они остаются наедине с техникой. У нас получилось собрать 17 площадок, где будут звучать разные направления электроники.

Little Big

Время: 19:00 – 20:00

Адрес: Октябрьская площадь возле Театра драмы

Российская панк-рейв-группа Little Big известна далеко за пределами страны. Причем многие сравнивают коллектив со знаменитым дуэтом Die Antwoord из ЮАР. И не удивительно, ведь наши музыканты выступали у них на разогреве. Начинали Little Big с высмеивания стереотипов о русской культуре, сейчас, пожалуй, их творчество больше нацелено на визуальную составляющую. Клип Skibidi, в котором не так много слов, стал самым просматриваемым за всю историю существования группы и собрал 236 миллионов просмотров. И будьте готовы, если решите пойти на их выступление, придется много прыгать и подпевать. Иначе на рейве не бывает.

Фронтмен группы Little Big Илья ПрусикинФото: Соцсети

Площадка Good Level

Время: 17:00 – 2:00

Адрес: улица Пушкина, 9а (6 этаж)

В арт-галерее Good level слушателей ждет сочетание аудиовизуального искусства и электронной музыки. На площадке будет работать сразу четыре пространства: комната, чердак, вагон и двор. В вагоне, например, в 21:00 посетители под звуки саксофона смогут полюбоваться работами уличных фотографов.

Русская кибернетика в ресторане Maccheroni

Время: 18:30 – 00:30

Адрес: улица Ленина, 40

На этой площадке ди-джеи установят оборудование максимально близко к слушателям. Каждый сможет подойти и увидеть, как в режиме реального времени создается ди-джейский микс. С некоторыми исполнителями можно будет пообщаться, узнать все нюансы работы и, наконец, понять, как выглядят ди-джеи днем.

Вечеринка на крыше Детской филармонии

Время: 20:00 – 00:20

Адрес: улица 8 марта, 36

На крыше Детской филармонии выступят музыканты уральского лейбла «Фактура Руфтоп», который известен в Европе больше, чем в родном регионе. Около двух лет назад ребята начали выпускать свою музыку на аудиокасетах, тем самым, подняв волну покупки и ремонта касетных проигрывателей. Теперь ценители их творчества достают старые магнитофоны, которые пылились в чуланах у родителей и дают им новую жизнь.

В Доме Печати почти не осталось свободных мест Фото: паблик "Фактура" во ВКонтактеФото: Соцсети

Драм-н-бэйс на набережной уральской молодежи

Время: 18:00 – 01:30

Адрес: набережная, памятник Краснознаменной группе

На площадке Ural Drum&Bass Community Spot будет звучать довольно специфичная музыка на любителя «чего потяжелей». Нет, это не метал, но басы будут бить нихило. А всё для того, чтоб было веселее отплясывать под звуки той самой музыки, которая зародилась еще в 80-е годы в Англии. Тогда в морских портах в контейнерах устанавливали аппаратуру и проводили нелегальные вечеринки. На «Ночи музыки» будет все легально, поэтому можно будет остаться хоть до гала-концерта.

Техно-гараж

Время: 18:00 – 01:30

Адрес: двор дома на улице 8 марта, 21

Автозвуковые спортсмены выставят свои автомобили, из которых на всю округу будет доноситься техно-музыка. Каждый при желании сможет посмотреть ди-джеев в работе и даже посидеть в этих машинах. Главное, поберегите слух. Вы же знаете, что владельцы крутой стереосистемы любят врубать музыку погромче.

Вечеринка на крыше обещает быть жаркой Фото: паблик "Фактура" во ВКонтактеФото: Соцсети

«Ninja Tune Night» в Доме Печати

Время: 21:00 – 01:00

Адрес: проспект Ленина, 49

Дом Печати – одна из трех площадок фестиваля, на которую нужно регистрироваться. И, увы, свободных мест уже не осталось. Однако организаторы дают небольшую надежду – если будут те, кто не придет на концерт, то в зал могут пустить на их место. Откуда такой ажиотаж? Всё оттого, что на сцене клуба выступят музыканты британского лейбла «Ninja Tune» – Iglooghost, Nabihah Iqbal и Actress.

МАРШРУТ № 5. МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА

В этом году на площадках «Ночи музыки» выступят музыканты из 20 стран. Артисты самых разных жанров удивят уральцев своим национальным колоритом, исполнив свои лучшие хиты.

- Если бы я вдруг стала гостем фестиваля, то выбрала бы музыкантов, которые ранее мне были не известны, - советует координатор фестиваля Наталья Шмелькова. - На российский звезд вы всегда успеете сходить, они еще не раз приедут в Екатеринбург с концертом, а вот музыканты из ЮАР или Израиля могут выступать первый и единственный раз.

Disco dicks вновь выступят в Екатеринбурге Фото: паблик Disco dicks во ВКонтактеФото: Соцсети

Disco dicks

Время: 19:00 – 20:10

Площадка: улица Вайнера, 163

Немецкий дуэт сочетает в своем творчестве множество направлений от блюза и техно до гранжа с роком. Список инструментов, которые музыканты задействуют в создании песен, весьма скуден – им хватает гитары, барабанов и гитары. Все остальное берет на себя электронная музыка, которой не гнушаются Disco dicks. В итоге, выходит смело, свежо и гармонично.

Shalosh

Время: 21:30 – 22:30

Площадка: Екатеринбургский театр кукол, улица Мамина-Сибиряка, 143

Израильское джазовое трио негласно признано лучшим в стране, ведь его музыканты играют вместе с юности и прекрасно друг друга чувствуют. Каждый из них по отдельности музыкант с прекрасной техникой, а вместе они – Shalosh, что в переводе с иврита означает «три», то есть неразрывные друзья. Оттого их импровизации настолько удачны, а композиции полны доброго юмора и оригинальных решений. Будьте внимательны, на площадку театра кукол также нужна предварительная регистрация.

Grupo Fantasma привезут из Америки музыку с национальным колоритом Фото: Daniel JacksonФото: Соцсети

Grupo Fantasma

Время: 21:55 – 22:35

Площадка: Терка, улица Малышева, 44

Американские музыканты – счастливые обладатели премии Grammy в номинации «Лучший латино-рок, альтернативный или урбан альбом». Эта группа настолько горячая, что выступала на разогреве у Prince, а их треки звучали в известных сериалах «Дурман» (Weeds) и «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

Dschinghis Khan

Время: 22:10 – 23:00

Площадка: улица Вайнера, 163

Немецкая группа отпразднует в уральской столице свой 40-летний юбилей. Изначально коллектив собрали специально для «Евровидения», их заводная музыка так понравилась зрителям, что исполнители заняли четвертое место, обойдя многих серьезных соперников. А в 2005 Dschinghis Khan собрал в «Олимпийском» 60 тысяч поклонников. Всё в их творчестве – песни, сценические образы, шоу – пышет оригинальностью и самобытностью.

Maruv внесет в "Ночь музыки" немного жара Фото: Елена ГелетаФото: Соцсети

MARUV

Время: 00:50 – 01:30

Площадка: Капсула времени – Плотинка

И, конечно, королева «Ночи музыки» украинская исполнительница Maruv, клипы которой круглосуточно гоняют по всем музыкальным каналам. Её треки Focus on me, Drunk groove и Black Water, пожалуй, слышал каждый. А если вам не приходилось сталкиваться с ее творчеством, то наверняка довелось услышать о том, что Maruv отказалась выступить в «Евровидении-2019», тем самым лишив Украину участия. Европейцам так и не удалось услышать обворожительную певицу, а вот уральцы уже скоро смогут насладиться ее мощной энергией и артистизмом.

SUiT

Время: 00:50 – 01:20

Площадка: Ельцин Центр, стилобат, улица Бориса Ельцина, 3

Голландская группа SUiT в последнее время частые гости уральской столицы. Рок-группа уже выступала на прошлой «Ночи музыки», зажигала с фанатами на «Старом Новом роке». Харизматичные музыканты подарят незабываемое звучание, которое не даст вам стоять на месте. В треках SUiT есть всё, чтобы они выстрелили и запали вам в самое сердце: запоминающийся голос, легкая ритм-секция, мощные гитарные рифы и, конечно, красивые тексты.

И ЕЩЕ ТРИ ТЕМАТИЧЕСКИХ МАРШРУТА ОТ URAL MUSIC NIGHT

ТЕАТР

Театральная площадка в амфитеатре ТЮЗа (улица Карла Либкнехта, 48) будет работать с 15:00. Одновременно будут играть музыканты и актеры. Сюда можно смело прийти с детьми, чтобы бесплатно посмотреть спектакли от городских и областных театров. А в полночь на сцену выйдут театрализованные уральские коллективы Magical Marginals и Авангард Леонтьев, которые устроят для публики настоящее шоу.

Рядом с ТЮЗом музыканты устроят театрализованное шоуФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЭЗИЯ

В гастробаре «Верде» (улица Малышева, 64) с 20:00 начнется выступление уральских поэтов, которые будут мелодекламировать свои произведения, то есть не просто прочтут стихи, но и споют песни с прекрасной, трогательной лирикой. Если вам не близки большие толпы и шумные концерты, то эта тихая гавань станет для вас настоящим спасением.

ТАНЦЫ

В хрустальном зале Музкомедии (проспект Ленина, 47) можно будет насладиться как музыкой, так и танцами. На сцене театра в 21:30 профессиональные танцоры исполнят танго. В камерном театре (улица Пролетарская, 18) с 19:00 до 23:00 поклонников страстных танцев ждет испанское фламенко. Зрители смогут насладиться как классическим звучанием фламенко, так и современными версиями с вкраплениями рока, джаза и народной музыки. Для поклонников танца выступят ведущие уральские коллективы, а после устроят фламенко-флешмоб.