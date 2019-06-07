«Мечтал об этой работе со студенчества»: одним из главных следователей Екатеринбурга стал силовик из уральской глубинки

Ротация среди руководителей следственных отделов – дело обычное, но не частое. В Екатеринбурге сменился глава Верх-Исетского отдела СКР, им стал майор юстиции Денис Кельбиханов, который еще недавно был одним из главных следователей Нижнего Тагила.

О своих первых впечатлениях от нового места работы он рассказал в разговоре с журналистами «Комсомолки».

- Вы начинали свою карьеру в Новой Ляле, после работали в Реже, Тавде, Нижнем Тагиле. Сейчас возглавляете следственный отдел одного из крупнейших районов Екатеринбурга. Можно ли сказать, что мечта следователя из глубинки – получить назначение в областной центр?

- Я мечтал стать следователем со студенчества. Никогда особо не задумывался смогу ли стать руководителем целого отдела. Да, моя работа в Следственном комитете начиналась в уральской глубинке, но служба в каждом из этих городов дала мне возможность обрести опыт, узнать специфику маленьких и больших городов.

- Есть убеждение, что в небольших населенных пунктах раскрываемость высокая ведь все друг друга знают. Так ли это?

- Отчасти. Да, в глубинке преобладают бытовые преступления, но не нужно думать, что там все преступления раскрывают за считанные часы.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Совсем недавно Верх-Исетский следственный отдел через СМИ разместил информацию о розыске мужчины, подозреваемого в убийстве матери. Почему было принято такое решение

- Изначально проводилась доследственная проверка по факту пропажи 60-летней женщины. Ее тело нашли неподалеку от дачного домика: труп подожгли, кроме этого имелись ножевые ранения на шее. Со слов соседей, она проживала с сыном и посторонних в дом не пускала. Поэтому был сделан вывод, что к преступлению может быть причастен ее сын. Начали его искать и поняли, что он скрывается от следствия.

- Думаете, мужчина прочитает новости и решит сдаться сам?

- Это маловероятно, но явка с повинной может смягчить его наказание. Санкции статьи «Убийство» уголовного кодекса РФ предусматривают от 6 до 15 лет лишения свободы.

- К слову о преступлениях, почти половина 2019 года позади, есть ли уже статистика о количестве расследуемых уголовных дел?

- Верх-Исетский район – один из самых многонаселенных в Екатеринбурге и имеет хорошую транспортную развязку с центром города. В производстве находится большое количество преступлений, как общеуголовной направленности, так и экономической. Последние – лидируют в списке (30 – количество возбужденных уголовных дел за 2019 год), далее идут преступления против половой неприкосновенности (11), потом убийства (6) и покушения на убийства(5), а также уголовные дела, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (4).

- Начинается лето. В связи с этим стоит ждать всплеска преступлений связанных с детьми?

- Действительно, в летний период возрастает не только количество происшествий с детьми, но и криминальная активность самих несовершеннолетних. На мой взгляд, главная причина – незанятость во время каникул. В большинстве случаев дети предоставлены сами себе. Родители работают и не всегда могут проконтролировать их поведение. Нередко дети совершают преступления не из злого умысла, а просто, чтобы занять себя.

Следственный отдел Верх-Исетского района располагается на улице Большакова, 11аФото: Алексей БУЛАТОВ

- Какой бы совет вы дали родителям?

- Советую вовлекать детей в общественно-полезную деятельность или трудоустраивать их. Пусть посещают лагеря, секции. По выходным родителям стоит организовывать с детьми совместный досуг и проводить с ними как можно больше времени. Но если он проходит на природе, не оставлять маленьких детей без присмотра, во избежание несчастных случаев.