«Пилотов собирали пинцетами»: полвека назад истребитель МиГ-15, чуть не разрушил поселок на Урале

В 240 километрах от Екатеринбурга среди уральских лесов находится небольшой поселок Махнево. Сегодня, как и полвека назад, в нем живет около трех тысяч человек… А ведь ровно 50 лет назад Махнево чуть не разрушил падающий с неба истребитель. О том вечере, 4 июня 1969 года, старожилы до сих пор вспоминают с дрожью и благодарностью. С дрожью, потому что когда советский МиГ-15 с ревом пролетал над головой, жизнь в поселке на мгновение замерла. А с благодарностью потому, что мужественным летчикам ценой своей жизни удалось увести тяжелую машину в соседний лес.

Поселок Махнево находится к северу от ЕкатеринбургаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По нашей просьбе местные жители вспомнили события полувековой давности, которые долгие годы были неизвестны широкой общественности.

НА МЕСТЕ ПАДЕНИЯ ОБРАЗОВАЛАСЬ ВОРОНКА

Вечером 4 июня трудяги из совхоза в Махнево заканчивали работу и готовились расходиться по домам. В это же время с аэродрома Салка, что под Нижним Тагилом, в небо поднимался истребитель МиГ-15. В его кабине сидели лейтенант Николай Илюшкин и майор Юрий Левшин. Опытные пилоты. Первые минуты полет шел нормально, но затем на аэродром вдруг поступило сообщение: «В двигателе истребителя резко упала тяга». Сразу после этого связь с МиГ-15 прервалась. К этому моменту военная машина как раз приближалась к границам поселка Махнево. Рабочие, возвращавшиеся домой, сначала увидели в небе красные красивые огоньки. Затем разглядели корпус боевого самолета. С каждой секундой он становился все ближе и ближе. Тяжелая стальная машина буквально пронеслась над головами, а уже через несколько минут с грохотом рухнула в соседнем лесу. Тогда люди поняли, что чуть не погибли. Но в ту ночь никто не пошел искать догорающие обломки - думали, что пилоты успели катапультироваться. Когда к утру те так и не объявились, местные мужики собрались и отправились на их поиски в лес. Пилотов не нашли - они погибли вместе с самолетом.

Болото, в которое упал истребитель. Фото: предоставлено Владимиром Кислых

- Истребитель тогда в болото упал, - вспоминает Владимир Кислых, директор школы в Махнево. - Сила взрыва была такой, что там образовалась воронка, а вокруг нее валялись обломки фюзеляжа. Чуть позже из Нижнего Тагила прилетели два вертолета. Врачи буквально по кусочкам собирали пинцетами то, что осталось от летчиков. А двигатель, ушедший в «землю» на глубину в шесть метров, потом только с помощью спецтехники удалось вытащить.

ПИЛОТЫ ОТКАЗАЛИСЬ КАТАПУЛЬТИРОВАТЬСЯ

Еще не один день местные жители находили в лесу вокруг места падения обломки самолета.

- Я тогда совсем юным был, учился в десятом классе. И помню, что друзья все хвастались, кто какой обломок смог найти, - вспоминает Владимир Кислых.

Но подробностей авиакатастрофы никто в ту пору не знал. Лишь спустя 32 года после крушения уже повзрослевшему Владимиру Кислых удалось восстановить картину произошедшего.

Обломки самолета, лишь малая часть фюзеляжа сохранилась так хорошо. Фото: предоставлено Владимиром Кислых

- Признаюсь, я всю жизнь мечтал понять, что же произошло в тот день, - говорит директор местной школы. - Смерть военных - дело секретное. И лишь после запросов в Министерство обороны и в ФСБ удалось разузнать всю правду. При проведении служебного расследования было установлено, что самолет разбился по причине попадания птицы на лопатки турбины двигателя. Майор Левшин и лейтенант Илюшкин до последней секунды боролись за живучесть боевой машины. У них была реальная возможность катапультироваться и спасти себя, однако они понимали, что если покинут самолет, то он превратится в неуправляемый стальной снаряд с горючим, который упадет на поселок.

Важный момент, отмечает Кислицын, в том, что минимальная высота катапультирования у этого истребителя - 450 метров. То есть последние полкилометра до земли пилоты отводили самолет, уже зная, что выжить им не удастся.

УРАЛЬЦЫ ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ ГЕРОЕВ

В 2002 году жители Махнево установили памятный знак на том самом месте в лесу, где образовалась воронка от взорвавшегося самолета. Ежегодно 4 июня в местной школе проходит занятие, на котором детям рассказывают о подвиге двух летчиков, спасших когда-то поселок от разрушения. Юрий Левшин был родом из Коломны, а Николай Илюшкин - из Волгограда.

- Я служил с Левшиным. Он был первоклассным штурманом! - говорит Гертруд Пастухов, заслуженный военный летчик СССР. - Ему было 35. Юра всегда знал, как вывести самолет из критического положения. Хоть ночью разбуди, спроси - скажет. Мы с ним часто летали вместе. Однажды при посадке сломалась правая стойка шасси, но Левшин сумел предотвратить аварию и успешно закончил полет. Он был командиром эскадрильи, и мне не верилось, что он умер. Как так?! Они ведь вылетали на обычную разведку погоды! Такие полеты делаются регулярно, ничего особенного в них нет.

Так выглядит истребитель МИГ-15 сейчас. Спустя 50 лет он почти не отличается от советской модели.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вздыхая, Пастухов подтверждает, что катапультироваться за штурвалом МиГ-15 не составляет особого труда.

- Если Левшин и погиб, то только потому, что до последнего пытался спасти мирных жителей от верной смерти, - добавил ветеран.

В 1969 году погибших пилотов не стали хоронить на Урале, а передали их останки родным. И сейчас жители Махнево ищут этих людей, чтобы отблагодарить за подвиг, сохранивший жизни жителям поселка.