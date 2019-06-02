Боялся остаться без квартиры: в Екатеринбурге пенсионер зарубил топором 90-летнюю жену

В Екатеринбурге 85-летний Алексей Владимирович Прошкин (прим.ред. - фамилия мужчины изменена) пошел на ужасное преступление - взял в руки топор и несколько раз ударил по голове супругу Валентину Михайловну, с которой прожил в браке шестьдесят лет. Как уверяет соседка, мужчина пошел на убийство, потому что нашел документы на квартиру, из которых узнал, что собственником числится только его жена. «А ведь квартиру мы выбивали вместе, вдруг решит меня выгнать на старость лет?!», - видимо, подумал пенсионер и разделался с 90-летней женой-ветераном.

- По версии следствия, мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес топором телесные повреждения потерпевшей, – рассказывает Максим Чалков, помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СК России по Свердловской области.

Правоохранительные органы уверены, что пенсионер решился на преступление, потому что был пьян.

- Преступление, о котором идет речь, носит исключительно семейно-бытовой характер на почве употребления алкоголя, - уточняет Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. - Орудие преступления – колюще-режуший предмет сотрудники полиции территориального ОВД изъяли и с со всеми собранными материалами передали нашим коллегам из регионального СК для приобщения к делу.