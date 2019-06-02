На Урале в пожаре погибли четверо детей

На Урале в небольшом городе Богданович днем 2 июня загорелась одна из квартир в девятиэтажном доме на улице Кунавина. Когда пожарные прибыли тушить огонь, в квартире на пятом этаже обнаружили тела четырех малышей: годовалый Игорь, двухлетний Ваня, четырехлетний Тимур и шестилетний Александр Карасиковы (прим. ред. - фамилия и имена детей изменены) уже были мертвы. По предварительной информации, огонь возник на кухне и охватил сорок квадратных метров жилой площади. При этом газ был перекрыт. Причина возгорания устанавливается.

Как выяснилось, во время пожара дети спали и находились дома одни. Всего в многодетной семье Карасиковых было восемь детей. Во время пожара пострадал еще один ребенок - сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте трагедии работает следственная группа вместе с криминалистами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/712424" frameborder="0"></iframe> Четыре ребёнка из многодетной семьи, погибли на пожаре в городе Богданович Свердловской области.

Это окно квартиры, в которой разгорелся пожар, унесший жизни четырех детейФото: скриншот с видео

- По данному факту следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - рассказывают в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Согласно уголовному кодексу, виновным грозит ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на такой же срок. Либо предусмотрено лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также стало известно, что при обходе других квартир на 9 этаже пожарные обнаружили мужчину и женщину, которые отравились продуктами горения. Спасти Алексея Иванцева (прим. ред. - имя и фамилия изменены) не удалось, он скончался, а женщину в тяжёлом состоянии отвезли в больницу. Пожарные справились с огнем за полчаса. Вывели из подъезда 23 человека, из них троих -женщину-инвалида и двоих детей - спасателям пришлось выносить из задымленного подъезда на руках.

Пожар тушили 19 сотрудников МЧСФото: скриншот с видео

- В ходе расследования уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшего, точные причины смерти детей и возникновения пожара следователи установят, проведя соответствующие судебные экспертизы, - уточняют в областном СКР.