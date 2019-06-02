Не были пристегнуты: трое человек погибли в аварии на трассе Богданович - Сухой Лог

На седьмом километре автотрассы «Богданович - Сухой Лог» утром 2 июня произошло страшное ДТП, в котором пострадали сразу пятеро людей. Компания в столь ранний час возвращалась из Сухого Лога, а именно из местного бара, где мужчины отдыхали минувшей ночью.

За рулем отечественного автомобиля Lada Priora сидел 36-летний водитель, на какое-то время он потерял управление, машина тут же слетела с трассы и опрокинулась. Как водитель, так и пассажиры ремнями безопасности пристегнуты не были, поэтому вылетели из автомобиля. Три человека погибли, двое пассажиров травмированы - их госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Двоих увезли в больницу - им предстоит оказать медицинскую помощьФото: ГУ МВД по Свердловской области

- Представители МВД выяснили, что и водитель, и пассажиры ремнями безопасности пристегнуты не были, от чего их от сильного удара выбросило из салона, - уточняет Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. - Погибшие и пострадавшие оказались жителями Сухого Лога. В ходе экспертизы будет установлено, находился ли водитель автомобиля в состоянии опьянения.

Также полковник Горелых уточнил, что одним из погибших пассажиров оказался мужчина 34 лет, а вот личность второго пока не установлена. Сейчас сотрудники полиции Богдановича проводят проверку по факту ДТП, после чего примут обоснованное процессуальное решение.