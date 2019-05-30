2019-05-30T13:27:59+03:00
Общество

Обогнали даже Питер: Екатеринбург возглавил рейтинг городов, ненавидящих Москву

В федеральном социологическом опросе приняли участие 1400 человек
Олег Галимов
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На втором месте Санкт-Петербург, на третьем - КазаньНа втором месте Санкт-Петербург, на третьем - КазаньФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург оказался городом, где больше всего недолюбливают Москву и жителей столицы. К такому выводу пришли специалисты после исследования агентства Zoom market. На втором месте, вполне ожидаемо, оказался Санкт-Петербург, замкнула тройку – Казань.

Опрос проводился по методу личных интервью в 12 городах РФ, а общая выборка составила 1440 респондентов. Россиянам задавали три вопроса: скажите, как Вы относитесь к столице и её жителям? За что Вы их любите или не любите? Вы бы хотели переехать на постоянное место жительство в Москву?

Полный рейтинг опроса Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Полный рейтинг опросаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- По результатам опроса столицу и её жителей больше всего не любят за то, что: все деньги страны в Москве (56%), москвичи высокомерные и слишком высокого о себе мнения (24%), москвичи ленивые и не хотят работать (12%), москвичи не любят людей из других регионов (8%), - рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров. - Переехать в Москву на ПМЖ хотят 67% жителей станы. Главной причиной переезда россияне указали «новые возможности». Приезжайте в Москву и убедитесь, что в столице живут хорошие и добрые люди, как и в других регионах России.

Эксперт также отметил, что негативное отношение к столице навязывают видеоблоги и страницы в социальных сетях, в которых показана «красивая жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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