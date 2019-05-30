«Собираем всем коллективом»: детский дом Камышлова помогает воспитаннику поехать на ЧМ по Тайскому боксу

Кириллу Медведеву (имя изменено – прим. ред.) пятнадцать лет. Из них десять он воспитывается в детском доме Камышлова. Мальчик оказался не нужен ни матери, ни отцу, а у бабушки не хватало сил, чтобы уследить за бойким внуком. В детском доме Кирилл сначала снискал славу хулигана. Огрызался, где-то мог нахамить педагогам. Но опытные учителя сразу поняли, из Кирилла выйдет толк. За чтобы мальчик не брался, у него все получалось.

ОТ КОНКУРСА ДО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

– Кирилл мог, конечно, огрызнуться, иногда нахамить, но это не редкость для ребят из этой среды, - рассказывает музыкальный руководитель детдома Ольга Обоскалова. – К тому же, это было легко простить – Кирилл сразу показал себя талантливым: хорошо учился, пел и танцевал. Потом начал тянуться к спорту – участвовал во всех конкурсах, которые проводили в детдоме: по водному футболу, хоккею и каратэ.

В 12 лет подросток пошел в местную Детско-юношескую спортивную школу № (ДЮСШ). Выбрал тайский бокс – из-за схожести с каратэ. Однако на первом же занятии понял, что дисциплина гораздо суровее, чем ему казалось. Выматывающих тренировок не вынесли несколько других мальчиков, которые пришли в ДЮСШ вместе с Кириллом.

– Из-за тренировок времени не хватает даже на учебу, не то, что на гулянки с друзьями, – признается подросток. – Даже от общения с некоторыми товарищами пришлось отказаться. Но тайский бокс сильно меня поменял – я начал думать и переживать о будущем. Отчасти потому, что в жизни появился авторитет – это мой тренер Константин Штульберг.

Упорство, с которым мальчик занимался, не прошло даром: вскоре Кирилл начал участвовать в соревнованиях – районных, городских, областных… За два года он девять раз выезжал на состязания и с каждого привозил победу. А спустя всего два года – весной 2019-ого подросток занял первое место в своей весовой категории – 75 килограммов – на Чемпионате России по тайскому боксу. За победу он получил КМС.

СТРЕМИТСЯ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СРЕДЫ

Кирилл - в синей форме Фото: предоставлено героем публикации

К успехам Кирилл старается относиться спокойно. Да и тренер не дает парню загордиться, постоянно следит за его дисциплиной.

– Из детдома в ДЮСШ ходят всего несколько человек. Обычно обстоятельства мешают таким детям поверить в себя, привыкнуть к ответственности и научиться сближаться с людьми, – объясняет тренер подростка Константин Штульберг. – Но Кирилл стремится вырваться из среды, в которой растет. И мы хотим поддержать его в этом, надеемся, что он сможет.

Педагоги из детского дома за мальчика очень переживают. Перемены, которые в нем произошли, настолько тронули воспитателей, что они решили – бросать спорт Кириллу никак нельзя. Теперь на каждое соревнование мальчика собирают всем педагогическим и тренерским составом. Поездку на Первенство России Кириллу оплатили ДЮСШ. Потребовалось около 16 тысяч рублей – все деньги, которые были у школы для таких случаев.

– Учителя помогают, как могут. Кто тысячу даст, кто две, - признается Ольга Обоскалова. – Когда уровень состязаний вырос, мы запустили сарафанное радио, подключился тренер.

Сейчас подростка пригласили к участию в Чемпионате мира по Тайскому боксу, который пройдет в Турции в сентябре. По предварительным подсчетам на поездку потребуется 85 тысяч рублей – неподъемные для воспитателей деньги.

– Пока мы начали готовиться по программе к соревнованиям. График плотный – сборы и в июне, и в июле. Надеемся, что успеем найти спонсоров до осени, – говорит Константин Штульберг.