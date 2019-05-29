2019-05-29T14:50:28+03:00
Политика

Высокинский «упал» в национальном рейтинге мэров из-за протестов в сквере

Глава Екатеринбурга уступил конкурентам шесть пунктов
Лев ИСТОМИН
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Глава Екатеринбурга просел в рейтинге мэровГлава Екатеринбурга просел в рейтинге мэровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский потерял сразу шесть пунктов в национальном рейтинге глав городов, переместившись с 19-го на 25-е место по итогам апреля-мая. Исследование провели эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Политологи полагают, что причиной столь резкого снижения стали протесты в центре Екатеринбурга из-за строительства в сквере у Драмтеатра храма святой Екатерины. При этом, ряд уральских политологов отмечает, что глава города все-таки в четвертый день проведения митингов вышел к протестующим и поговорил с ними.

- Для Александра Высокинского в мае был устроен стресс-тест в виде выхода к протестующим против застройки сквера. Оценки по этому поводу ходят разные, но главное – что он вышел, в отличие от городских депутатов, которые отсиделись и предпочитали не вмешиваться в происходящее, - говорит заведующий Лабораторией социально-политических коммуникаций Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов.

Напряженная ситуация в центре города сохранялась несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напряженная ситуация в центре города сохранялась несколько днейФото: Алексей БУЛАТОВ

Из депутатов Гордумы в сквере каждый день находился только Константин Киселев. Остальные политики городского, областного и федерального уровня появились в сквере только после заявления президента Владимира Путина о необходимости проведения опроса в Екатеринбурге по вопросу сохранения сквера.

Сейчас мэрия готовится к проведению этого опроса, а сам Александра Высокинский находится с рабочей поездкой в Кении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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