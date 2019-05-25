В Екатеринбурге набережную Городского пруда украсили куполами
В Екатеринбурге в субботу группа уличных художников украсила столбики парапета на набережной Городского пруда куполами. Так творческая группа отреагировала на конфликт вокруг возможной застройки сквера.
Композиция состоит из трех частейФото: Алексей БУЛАТОВ
Работа называется «Дайте больше куполов, их ведь и так мало в центре» состоит их трех композиций: первая - украшение столбиков куполами, вторая – скворечники в виде православных храмов, третья – надпись «Засквер».
Горожане не обращают внимания на новшествоФото: Алексей БУЛАТОВ
- Шрифтовая композиция, отражающая действия застройщиков и властей, того, что у них получилось, - комментируют свою идею авторы их группы уличных художников.
Уличные художники оставили автографФото: Алексей БУЛАТОВ
Композицию оценила молодежьФото: Алексей БУЛАТОВ
Купола напоминают вид верхней части Храма-на-КровиФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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