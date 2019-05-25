2019-05-25T13:50:07+03:00
Общество

В Екатеринбурге набережную Городского пруда украсили куполами

Композицию уличные художники дополнили надписью «Засквер»
Лев ИСТОМИН
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Набережная преобразилась в субботуНабережная преобразилась в субботуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в субботу группа уличных художников украсила столбики парапета на набережной Городского пруда куполами. Так творческая группа отреагировала на конфликт вокруг возможной застройки сквера.

Композиция состоит из трех частей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Композиция состоит из трех частейФото: Алексей БУЛАТОВ

Работа называется «Дайте больше куполов, их ведь и так мало в центре» состоит их трех композиций: первая - украшение столбиков куполами, вторая – скворечники в виде православных храмов, третья – надпись «Засквер».

Горожане не обращают внимания на новшество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане не обращают внимания на новшествоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Шрифтовая композиция, отражающая действия застройщиков и властей, того, что у них получилось, - комментируют свою идею авторы их группы уличных художников.

Уличные художники оставили автограф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уличные художники оставили автографФото: Алексей БУЛАТОВ

Композицию оценила молодежь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Композицию оценила молодежьФото: Алексей БУЛАТОВ

Купола напоминают вид верхней части Храма-на-Крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купола напоминают вид верхней части Храма-на-КровиФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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