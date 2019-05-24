Бывший замначальника колонии, где сидел Лошагин, получил срок за пытки над заключенными

В Новой Ляле суд вынес приговор бывшему замначальнику колонии № 54 Рафику Зинатуллину и пяти его подельникам из числа заключенных. Речь идет о преступлениях, которые были совершены, в период, когда там отбывал наказание известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин.

Зинатуллину назначили 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, его сообщникам – от 3 лет и 3 месяцев до 3 лет и 6 месяцев в колониях строгого и особого режима.

В 2015 году Лошагину назначили 10 лет за убийство женыФото: Алексей БУЛАТОВ

Всех подсудимых признали виновными в целом ряде преступлений: истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением пытки, в отношении двух и более лиц; действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц по предварительному сговору; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору; организация совершения группой лиц по предварительному сговору действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшему; вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых.

- Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года бывший заместитель начальника федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 54 ГУФСИН России по Свердловской области», находясь при исполнении служебных обязанностей, дал одному из осуждённых заведомо незаконное указание на совершение в отношении другого заключённого противоправных действий с применением насилия, унижающих человеческое достоинство и личность. Впоследствии в отношении данного осужденного было совершено преступление сексуального характера, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела следователи СКР допросили более 500 свидетелей, а общий объём материалов дела составил более 40 томов.

Все это может указывать на то, что Лошагину действительно приходилось платить руководству колонии за «сексуальную безопасность». Об этом он рассказал на личной встрече с омбудсменом Татьяной Мерзляковой.

Сейчас Лошагин находится в одной из колоний Екатеринбурга и готовится выйти на свободу по УДО.